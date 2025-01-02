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柯文哲涉貪起訴檢3度聲押 法官裁定「4人全羈押禁見」

受託私運近1公斤大麻包裹 越南移工遭喬裝快遞員警逮捕判9年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

越南籍陳姓移工去年8月間受國外友人之託，自泰國將內含10包、淨重987多公克大麻包裹，經國際快捷郵包運私運入台，經警方及關務署人員查驗後發現，9月2日喬裝快遞人員通知他領取包裹時查獲，台南地院認他共同犯運輸第二級毒品罪處9年，執行完畢或赦免後驅逐出境。

他犯後於警詢、偵訊以及準備程序中均否認犯行，迄審理程序中才坦認犯行。並有財政部關務署台北關扣押貨物收據及搜索筆錄、高雄市立凱旋醫院及調查局濫用藥物成品檢驗鑑定書、現場蒐證照片及密錄器影像截圖等相關證物佐證，事證明確。

合議庭認為，陳所犯之罪，最輕法定刑度為10年以上有期徒刑，可說相當嚴峻。惟考量包裹雖已私運進入我國，但於關務即遭攔檢，對於社會所生危害尚屬有限，犯罪情狀相對輕微。

且陳於偵查中否認犯行，致無毒品危害防制條例中減輕規定適用，但於審理期日終知己錯，願意承認犯罪接受刑罰，除具悔意外，也對於司法資源有節約作用。

合議庭表示，陳為外籍移工，僅高中肄業，年紀甚輕，前無任何刑事犯罪紀錄，經綜合考量一切情狀，認為如逕量處陳最輕法定刑度，實有過苛情形，應依刑法第59條規定減輕其刑責，以符合罪刑相當原則。

合議庭審酌，陳明知毒品為我國嚴禁管制物品，竟因國外友人之託，而同意以自己為收件人收受該包裹，幸經關務即時攔截成功，未致社會承受毒品氾濫之災。陳法治觀念明顯有誤，行為不該。且包裹夾藏毒品數量甚多，並非供己施用，不宜量處過輕之刑，認他共同犯運輸第二級毒品罪處9年。

同時，陳於審理期日也表示希望早日服刑完畢返回越南，併宣告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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台南地院審酌，陳姓越南移工因國外友人之託，同意以自己為收件人收受大麻包裹，幸經關務即時攔截成功，且包裹夾藏毒品數量甚多，認他共同犯運輸第二級毒品罪處9年。聯合報系資料照
台南地院審酌，陳姓越南移工因國外友人之託，同意以自己為收件人收受大麻包裹，幸經關務即時攔截成功，且包裹夾藏毒品數量甚多，認他共同犯運輸第二級毒品罪處9年。聯合報系資料照

毒品 移工 越南

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