他當律師不快樂…非常累、厭世、狂冒痘 網慰：判決可能75%法官掌握

一名律師網友透露工作導致他厭世、狂冒痘，也好奇是否有人當律師當得快樂，照片為示意圖，非內文當事人。圖／ingimage 你認為律師是份快樂的工作嗎？一名律師網友在Dcard以「真的有人覺得當律師很快樂嗎？」為題發文表示，自從開始任職律師後，偶爾會感覺非常累，而且周一的前一天晚上會莫名厭世，臉上也冒出許多痘子；然而，他也聽聞若自行開業，能獲得較多的時間自由，可是也得承擔案源的壓力，因此好奇「真的有人從事律師工作覺得很快樂的嗎？原因是為什麼啊？」

貼文一出，有人與原PO持不同看法，認為當律師是快樂的，「很好玩欸，反正最後都是看法官怎麼判，你自己把自己該寫的狀寫好，要記住：『律師首先是業務，其次才是法律從事人員』」、「我也是律師，我覺得很快樂，可能是因為我真的樂在其中」、「其實還算快樂欸」。

不過，也有網友和原PO一樣不快樂，甚至身邊同業有逾半需看身心科，「我身邊當律師的超過半數有在看身心科」、「從來不覺得當律師開心過」、「我從不覺得工作快樂過」、「不快樂」。

有網友認為「得失心」是讓原PO心累的因素，「會累就是得失心太重，運用專業去盡力協助就好，但很多事情是專業也救不回來的，例如：舉證問題。有時候學會把自己跟當事人切割，人生會快樂很多」、「做這行得失心不要太重，因為是得是失掌握權可能有75%在法官手上，律師說的都是參考而已，更不用說你認真整理證據法官也不一定會看完，他可能看幾個比較重要的就直接判了，其他都不理你。但有些法官真的很認真，不過也有很多是不甩你的，把自己該做的做到最好就可以了」。