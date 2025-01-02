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金門里長詐取回饋金捐宮廟 一審判7年10月

中央社／ 金門2日電

金門金沙鎮大洋里前里長吳有泰，被控里長任內以不實計畫詐取回饋金新台幣38萬9000元，並捐給大洋里內宮廟；金門地院審理，依利用職務上機會詐取財物罪判處7年10月。

根據金門地方法院判決書，吳有泰任金沙鎮大洋里長期間，明知大洋里廟宇環江宮剛完成牆面油漆防水工程，卻在2020年12月向金沙鎮公所提報「環江宮整體牆面修繕美化及防水工程」計畫，經金沙鎮公所陳報環保局核定回饋金38萬9000元。

吳有泰並指示油漆工程行負責人王男，以其工程行名義開立買受人為金沙鎮公所、品名為油漆防水工程、金額為42萬元不實發票，吳有泰再以此發票等資料，向金沙鎮公所申請撥付回饋金38萬9000元；之後鎮公所將回饋金匯至王男工程行銀行帳戶，王男在2021年1月15日將回饋金交付吳有泰，吳有泰再把回饋金以其個人名義，捐贈給6間大洋里轄內宮廟。

判決指出，此案回饋金屬於專款專用性質，金沙鎮公所與吳有泰往來公文中有記載「不得用於指定用途以外支出」文字，而吳有泰確實有收受公文，應可知悉申請到的回饋金不可使用在申請事項以外名目。

判決表示，受捐贈宮廟的管理機關是金門縣民政處，非大洋里辦公室，吳有泰捐贈廟宇行為不是與公務相關的正當支出或用途；此外，判決也認為金門群眾大多信仰各自住所附近廟宇，吳有泰將回饋金捐獻給6間宮廟，有極高機率會產生「綁樁」廟宇主委情狀，進而使主委協助在平時替里長宣傳好名聲。

判決指出，吳有泰詐得回饋金38萬9000元行為，與王男同時觸犯明知不實事項而填製會計憑證罪、行使公務員登載不實公文書罪與利用職務上機會詐取財物罪等，為想像競合犯，刑法規定從一重論，依利用職務上機會詐取財物罪判處吳有泰有期徒刑7年10月，褫奪公權3年，並沒收犯罪所得38萬9000元。

此外，判決指出同案被告王男，本可透過正常施工為自己獲取合法利益，竟為個人日後能與吳有泰繼續合作，配合吳有泰共同詐取回饋金。法院最後認為，王男非提出回饋金申請書及向金沙鎮公所請款之人，參與犯罪實行程度較吳有泰輕微，依刑法減輕其刑，最後依利用職務上機會詐取財物罪判處王男有期徒刑4年，褫奪公權2年。全案仍可上訴。

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