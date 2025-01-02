林秉文涉88會館案失聯遭通緝 竟出沒郭哲敏內湖招待所…玩樂畫面曝光

有「百億賭王」之稱的林秉文，涉及88會館地下匯兌案，因兩度未出庭，遭新北地方法院發布通緝，沒入保證金新台幣300萬元。國民黨立委徐巧芯今展示影片，為林秉文在內湖某處招待所內玩樂影片，表示林已棄保潛逃，林的政經關係好，質疑為何可不被羈押？

徐巧芯說，涉入大規模的地下匯兌以及洗錢相關犯行的林秉文日前已棄保潛逃，但很意外的事情是，多起的相關犯行者都沒有被羈押。相較於民眾黨前主席柯文哲不斷在羈押、抗告，為什麼這些大型經濟犯可不被羈押？

徐巧芯展示影片，表示該影片是當初林秉文在88會館負責人郭哲敏的內湖招待所裡，當事人所拍攝下來的。可看到林秉文的政經關係相當好，為人也相當爽快闊綽。

徐巧芯指出，對比林秉文只花300萬就棄保潛逃，我國司法檢調到底有沒有在協助民眾，好好把關這些罪犯，而不是只針對政治人物的部分？檢調不斷說要羈押，但對於這些會跑掉的商人們，則是毫無辦法。