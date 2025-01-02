快訊

極其罕見！金與正疑攜子女現身這活動 南韓閉門簡報：特別值得注意

中職／陳子豪補償方案出爐 兄弟選擇900萬全額轉隊費

聽新聞
0:00 / 0:00

林秉文涉88會館案失聯遭通緝 竟出沒郭哲敏內湖招待所…玩樂畫面曝光

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

有「百億賭王」之稱的林秉文，涉及88會館地下匯兌案，因兩度未出庭，遭新北地方法院發布通緝，沒入保證金新台幣300萬元。國民黨立委徐巧芯今展示影片，為林秉文在內湖某處招待所內玩樂影片，表示林已棄保潛逃，林的政經關係好，質疑為何可不被羈押？

徐巧芯說，涉入大規模的地下匯兌以及洗錢相關犯行的林秉文日前已棄保潛逃，但很意外的事情是，多起的相關犯行者都沒有被羈押。相較於民眾黨前主席柯文哲不斷在羈押、抗告，為什麼這些大型經濟犯可不被羈押？

徐巧芯展示影片，表示該影片是當初林秉文在88會館負責人郭哲敏的內湖招待所裡，當事人所拍攝下來的。可看到林秉文的政經關係相當好，為人也相當爽快闊綽。

徐巧芯指出，對比林秉文只花300萬就棄保潛逃，我國司法檢調到底有沒有在協助民眾，好好把關這些罪犯，而不是只針對政治人物的部分？檢調不斷說要羈押，但對於這些會跑掉的商人們，則是毫無辦法。

有「百億賭王」之稱的林秉文因涉88會館負責人郭哲敏的地下匯兌案，遭檢方依詐欺取財及洗錢等罪名起訴，林本應於2024年12月5日出庭卻失聯未出席，事後發現已出境。圖／聯合報資料照片
有「百億賭王」之稱的林秉文因涉88會館負責人郭哲敏的地下匯兌案，遭檢方依詐欺取財及洗錢等罪名起訴，林本應於2024年12月5日出庭卻失聯未出席，事後發現已出境。圖／聯合報資料照片

內湖 徐巧芯 林秉文 郭哲敏

延伸閱讀

綠委揪團採購類海軍版防寒夾克 海軍：一般商業行為

限定海軍裝改民進黨黨服 徐巧芯：王定宇公器私用

李坤城遭比中指今喊告 徐巧芯留言「懶得理你」：只能祝聖誕快樂

大法官被提名人劉靜怡遭封殺 徐巧芯嘆：民進黨選了王義川的膝蓋

相關新聞

鄭文燦案開庭一句「不是只有Excel」影射柯文哲案 檢察官陳嘉義道歉

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內收賄，桃園地院上月30日進行第2次準備程序，由檢辯雙方論辯，律師團質疑起訴書多臆測又矛...

林秉文涉88會館案失聯遭通緝 竟出沒郭哲敏內湖招待所…玩樂畫面曝光

有「百億賭王」之稱的林秉文，涉及88會館地下匯兌案，因兩度未出庭，遭新北地方法院發布通緝，沒入保證金新台幣300萬元。國...

四方公司違約罰5305萬 14輛電動巴士法拍遭註明有自燃風險

四方公司因違反台中市公車免費乘車契約，被台中市公共運輸及捷運工程處罰款5305萬多元，再向法院聲請假扣押財產、法拍。行政...

汐止警員竄改請假系統被抓包 市警局坦承有BUG已修繕

新北市汐止分局社后派出所李姓警員，利用請假系統漏洞以公務電腦登入後，透過網頁原始碼刪除自己請假紀錄，再偽造不實假單多請1...

台中警涉紅白單集體圖利 巡佐今獲10萬交保、偵查隊長仍在押

台中第六分局去年爆發警員集體圖利案，時任西屯派出所巡佐李科甲礙於警友會人情，受24名違規車主關說，要17名警員將白單改成...

屏東出租車行欠百萬元罰單及稅款 8年老機車遭拍賣

法務部行政執行署屏東分署將於7日辦理今年第一次的「123拍賣會」，法拍光陽中古機車1部。該機車是機出租車行滯欠罰單、牌照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。