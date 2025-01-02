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汐止警員竄改請假系統被抓包 市警局坦承有BUG已修繕

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止分局社后派出所李姓警員，利用請假系統漏洞以公務電腦登入後，透過網頁原始碼刪除自己請假紀錄，再偽造不實假單多請12天休假，詐領2萬多元薪俸。士林地檢署偵結後對李男緩起訴。新北市警局事後也亡羊補牢，將程序BUG修繕完畢。

據了解，任職社后派出所28歲李姓警員，發現新北市警察局治安治理決策資訊服務系統內的請假系統存在漏洞，竟於2023年1月至2024年6月間，透過CHROME瀏覽器進入請假資料查詢功能點選請假紀錄後，啟用瀏覽器的開發人員模式查看網頁程式碼，再將「刪除」按鈕的程式碼中的「disable=”disabled”」指令刪除，使刪除功能啟用，接著再點擊刪除按鈕刪除請假紀錄，使系統紀錄消失後重新請假，一共多請了12筆請假紀錄，並詐領等值薪俸約2萬餘元。

汐止分局發現李員休假日數過多，且多領取2萬多元加班費等薪俸，經比對請假資料後發現異狀，立即由督察組進行調查，發現李員係利用該網站開發人員模式，進而刪除、修改所顯示之請假紀錄，偽造不實請假單據，進而修改後台資料並印出假單陳核。當下立即通報資訊單位完成修正，並將李員調至警備隊，詢後依使公務員登載不實、詐欺取財等罪移送士林地檢署偵辦。

士林地檢署日前偵結，檢察官認為李男所犯為刑法使公務員登載不實罪、詐欺取財罪、以及變更電磁紀錄罪，不法利益2萬多元，考量他已繳回不法所得予以緩起訴處分，並繳公庫5萬元、8小時法制教育。李員也已於去年7月間自行辭職。

新北市警局表示，經查李員任警前從事電腦相關工作熟悉程式操作，李員透過網頁原始碼修改自己的請假紀錄後回傳系統，覆蓋掉原始數據藉此重新請假，案發後警察局立即請廠商修繕請假系統程序BUG。針對李員行為將待緩起訴處分書寄達後由汐止分局召開獎懲委員會決定其行政懲處。

士林地檢署外觀照。記者李隆揆／攝影
士林地檢署外觀照。記者李隆揆／攝影

汐止 警察

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