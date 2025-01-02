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鄭文燦案開庭一句「不是只有Excel」影射柯文哲案 檢察官陳嘉義道歉

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鄭文燦案開庭一句「不是只有Excel」影射柯文哲案 檢察官陳嘉義道歉

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內收賄，桃園地院上月30日進行第2次準備程序，由檢辯雙方論辯，律師團質疑起訴書多臆測又矛盾，承辦檢察官陳嘉義以15點回應，表示「本案事證明確『不是只有Excel檔案』」讓外界聯想柯案，陳嘉義翌日在內網具名二度致歉。

「不是只有Excel檔案」桃檢檢察官陳嘉義在法庭上的攻防言論，遭披露後，連大法官提名人劉靜怡，當天下午也在個人臉書上PO文，覺得「Excel檔案」這個用語似乎很好用也很好笑

檢察官論壇對這個「不是只有Excel檔案」用詞，有人PO文發問「桃檢想突顯自己比較厲害？」陳嘉義得知，於12月31日午後，以桃檢陳嘉義為名回覆主題，首先致歉表示「我是桃檢陳嘉義，抱歉法庭上攻防言論不當，致引發爭議」全文以200多字說明使用這個詞的原因，表達對北檢學長姐的敬佩並再次致歉。

陳嘉義回應表示，鄭文燦涉貪案件的事證也有土地開發利益計算、地主同意書等各式各類統計資料的Excel檔，但辯護人在簡報上指稱「事證不足、充滿檢方臆測」，為了反駁辯方才會說出貪汙案另有許多具體事證，「不是只有Excel檔」沒有和影射其他案件做比較，「這一句話致引發爭議，確非本人所願」。最後表示，相當敬佩台北地檢署各位學長、學姐經常在機敏案件偵辦壓力下工作，再次對他自己的不慎發言引發外界不當聯想致歉。

據悉，針對論壇「桃檢想突顯自己比較厲害？」一文，在陳嘉義回應前，有人表達「就桃檢的起訴內文，不像北檢全文見刊周刊，這點桃檢很厲害」、「依鄭案事證，陳檢有自信講話能大聲」，也有加油贊聲「陳學長加油，你是讓人尊敬的檢察官」，另有人透露「鄭文燦被辦引起黨性堅強的人不滿」。

海基會前董事長鄭文燦涉貪案法院上月30日開庭時，承辦檢察官陳嘉義（中）遭辯方批評起訴證據不足，陳檢以「不是只有Excel檔」的回應引熱議，他具名在檢方內網二度向北檢致歉。記者許正宏／攝影
海基會前董事長鄭文燦涉貪案法院上月30日開庭時，承辦檢察官陳嘉義（中）遭辯方批評起訴證據不足，陳檢以「不是只有Excel檔」的回應引熱議，他具名在檢方內網二度向北檢致歉。記者許正宏／攝影

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