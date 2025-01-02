台中警涉紅白單集體圖利 巡佐今獲10萬交保、偵查隊長仍在押

台中第六分局去年爆發警員集體圖利案，時任西屯派出所巡佐李科甲礙於警友會人情，受24名違規車主關說，要17名警員將白單改成罰則較輕的紅單，18人均遭貪汙圖利罪嫌起訴，李去年9月遭羈押，今移審法院裁定他10萬元交保，另第二波被抓的前太平偵查隊長金桂明仍在押，近期將起訴。

台中地檢去年9月5日指揮搜索第六分局、相關派出所等9處，帶回李科甲等多人，複訊後以李嫌疑重大向法院聲押禁見獲准。

檢方查出，李科甲基於人情關說，接受包括警會成員在內共24名車主，其等因違規遭開單後上李請託，李就指示17名基層警員將白單違法轉開為紅單。

而違規法條由實際的「並排停車」、「違規停車」，不實記載為罰鍰金額較低之「違規臨時停車」 ，再將違規行為人不實記載為李科甲、陳姓警員等人，且由李、陳自行拿紅單繳納罰鍰，以此違法圖得24名違規人之不法利益。

檢方去年12月24日偵結，直言李等人混淆正當社交往來與請託關說分際，害交通執法公平性遭受特權介入質疑，如此「積非成是」不當觀念傳遞新進同仁、不良風氣蔓延警界，請託關說更是「舊時代思維」錯誤觀念，依貪汙圖利、偽造文書等罪嫌起訴18人。

全案今移審，台中地院考量李科甲已無羈押必要，裁定他10萬元交保候傳，限制出境、出海。

另中檢去年12月10日發動第二波搜索，鎖定時任西屯派出所所長、現任太平分局偵查隊長金桂明，包括金在內共23名警員到案，因多人證詞均咬向金，直指白單改紅單是他指示，檢方複訊後同樣依貪汙圖利罪嫌將金聲押獲准，目前仍在偵查中。