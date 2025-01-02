屏東出租車行欠百萬元罰單及稅款 8年老機車遭拍賣
法務部行政執行署屏東分署將於7日辦理今年第一次的「123拍賣會」，法拍光陽中古機車1部。該機車是機出租車行滯欠罰單、牌照稅及強制責任險保費，遭移送到屏東分署執行，有需要的民眾只要一拍底價的一半就有機會把機車帶回家。
屏東1家機車出租車行，主要營業項目是出租機車給移工，因為承租人交通違規以致車行被開罰單，加上義務人滯欠牌照稅及強制責任險保費，總欠金額破百萬元，被移送到屏東分署執行，書記官至車行現場執行後，老闆除了辦理分期外，也交出這台光陽機車提供給分署拍賣抵償。。
這輛光陽白色CUE125為二拍，2016年出廠，將以一拍底價一半起拍出清，車行老板已先繳清該機車所欠的罰單與相關費用，買受人拍定後不用再負擔相關稅費即可辦理過戶。想買二手機車的民眾可於當天上午9點半，到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。
這次還有不動產拍賣，包括新埤鄉3層樓透天厝、高樹的住宅地、東港市區巷弄間的住宅區用地，及里港與恆春的土地，想買不動產的民眾可利用通訊投標，可上分署官網，瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言