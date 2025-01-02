曾夾藏千萬元毒品新機「隧道茶葉烘乾機」拍賣 出價就有機會得標

執行署宜蘭分署1月6日上午10時，在基隆市東海街東岸儀檢站拍賣，在107年時曾被運毒走私用來藏毒的「隧道茶葉烘乾機」，只要出價就有機會得標，歡迎有興趣的民眾投標應買。

宜蘭分署表示，107年1月間，基隆某企業公司，委託報關行自大陸地區代其遞送貨物，檢調查獲藏有價值上千萬元的第三級毒品愷他命及第四級毒品鹽酸羥亞胺，企圖闖關基隆港。其中，毒品經法院判決宣告沒收，基隆關依海關緝私條例規定裁處義務人貨物價格2倍之罰鍰，經限期命義務人繳納仍未繳納後，移送宜蘭分署執行。

宜蘭分署收案後，積極執行義務人名下可供執行財產，因查得毒品已宣告沒收，但用以夾藏毒品的「隧道茶葉烘乾機」未被宣告沒收，且移送機關亦積極追查義務人可供執行財產，並請求執行該「隧道茶葉烘乾機」。

行政執行官柯玉倫說，該茶葉烘乾機雖依該案訴願決定書所載，為無廠牌無型號的新機器，無彰顯以外相關規格資訊，且僅有排風口、無加熱器、相關電阻零件及散熱風扇，機身外殼螺絲以焊接於機身外殼；另該機器查封時有用帆布覆蓋綑綁，因放置已久，帆布多處破損，烘乾機已多處鏽蝕，能否使用未知，但可能仍有財產價值。

有興趣的民眾，1月6日上午10時，可至基隆市中正區東海街8之2號即東岸儀檢站投標應買，提醒民眾，請務必於1月3日前，向財政部關務署基隆關黃小姐（電話：02-24202951轉3525）辦理通行證申請，才能進入拍賣場所參與拍賣。

相關資訊可至法務部行政執行署全球資訊網（http://www.tpk.moj.gov.tw）或宜蘭分署全球資訊網（http://www.ily.moj.gov.tw）查詢。

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