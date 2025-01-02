16歲少年車手黑吃黑私吞詐款20萬 同夥當街圍毆搶錢遭逮

16歲黃姓少年去年11月初加入詐騙集團，依指示到嘉義提領20萬元詐款後私吞，還分給好友8萬，跑回桃園中壢躲藏，當晚即遭鄧姓車手頭率眾毆打，搶走花剩9萬餘元，桃園地檢署偵結，將鄧、張2男依加重強盜罪起訴。涉案3少年移送少年法庭。

起訴指出，18歲鄧姓男子去年11月初，介紹16歲黃姓少年加入詐團創立的TELEGRAM群組擔任車手，由暱稱「托尼千」負責指派少年前往提領詐騙贓款，提領後將贓款放在指定地點，經上游清點無誤，再由鄧姓車手頭發放每次5000元報酬。

去年11月8日黃姓少年接獲指示，拿著王道銀行的金融卡到嘉義大林鎮郵局提領10筆詐騙所得共20萬元後，詎料，黃姓少年私下與同齡的同姓好友談妥分8萬，要陪他一起搭車到桃園中壢區躲藏。

詐團得知黃姓少年黑吃黑氣炸，要求介紹的鄧姓車手頭追回款項，鄧男立刻夥同19歲張男、16歲王姓少年找人，當晚10點48分，在中壢區新興路、龍岡路一帶發現黃姓少年現蹤，分持棍棒或徒手圍毆，造成黃姓少年頭部挫傷、四肢擦挫傷，直到黃少無力反抗，搶走他花剩的9萬9300元，警據報到場逮獲來不及離開的鄧姓車手頭。