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16歲少年車手黑吃黑私吞詐款20萬 同夥當街圍毆搶錢遭逮

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

16歲黃姓少年去年11月初加入詐騙集團，依指示到嘉義提領20萬元詐款後私吞，還分給好友8萬，跑回桃園中壢躲藏，當晚即遭鄧姓車手頭率眾毆打，搶走花剩9萬餘元，桃園地檢署偵結，將鄧、張2男依加重強盜罪起訴。涉案3少年移送少年法庭。

起訴指出，18歲鄧姓男子去年11月初，介紹16歲黃姓少年加入詐團創立的TELEGRAM群組擔任車手，由暱稱「托尼千」負責指派少年前往提領詐騙贓款，提領後將贓款放在指定地點，經上游清點無誤，再由鄧姓車手頭發放每次5000元報酬。

去年11月8日黃姓少年接獲指示，拿著王道銀行的金融卡到嘉義大林鎮郵局提領10筆詐騙所得共20萬元後，詎料，黃姓少年私下與同齡的同姓好友談妥分8萬，要陪他一起搭車到桃園中壢區躲藏。

詐團得知黃姓少年黑吃黑氣炸，要求介紹的鄧姓車手頭追回款項，鄧男立刻夥同19歲張男、16歲王姓少年找人，當晚10點48分，在中壢區新興路、龍岡路一帶發現黃姓少年現蹤，分持棍棒或徒手圍毆，造成黃姓少年頭部挫傷、四肢擦挫傷，直到黃少無力反抗，搶走他花剩的9萬9300元，警據報到場逮獲來不及離開的鄧姓車手頭。

中壢警方分頭行動，將打人搶錢的張男及王少逮回，同時尋獲黃少分贓的黃姓好友，也將他花剩的5萬2500元交出，總計扣得黃少領取款項剩下的15萬1800元及王道銀行提款卡1張、行動電話等證物。檢方偵查認為，鄧姓、張姓觸犯刑法攜帶凶器、結夥3人以上的加重強盜罪並依法起訴。

16歲黃姓少年加入詐團當車手，提領20萬詐款後私吞，還分8萬給同齡好友，當晚即遭鄧姓車手頭率眾揪出圍毆行搶剩餘詐款，桃園地檢署偵結，將鄧姓、張姓男子依加重強盜罪起訴，涉案3名少年移送少年法庭審理。記者陳恩惠／翻攝
16歲黃姓少年加入詐團當車手，提領20萬詐款後私吞，還分8萬給同齡好友，當晚即遭鄧姓車手頭率眾揪出圍毆行搶剩餘詐款，桃園地檢署偵結，將鄧姓、張姓男子依加重強盜罪起訴，涉案3名少年移送少年法庭審理。記者陳恩惠／翻攝
16歲黃姓少年加入詐團當車手，提領20萬詐款後私吞，還分8萬給同齡好友，當晚即遭鄧姓車手頭率眾揪出圍毆行搶剩餘詐款，桃園地檢署偵結，將鄧姓、張姓男子依加重強盜罪起訴，涉案3名少年移送少年法庭審理。記者陳恩惠／翻攝
16歲黃姓少年加入詐團當車手，提領20萬詐款後私吞，還分8萬給同齡好友，當晚即遭鄧姓車手頭率眾揪出圍毆行搶剩餘詐款，桃園地檢署偵結，將鄧姓、張姓男子依加重強盜罪起訴，涉案3名少年移送少年法庭審理。記者陳恩惠／翻攝
16歲黃姓少年加入詐團當車手，提領20萬詐款後私吞，還分8萬給同齡好友，當晚即遭鄧姓車手頭率眾揪出圍毆行搶剩餘詐款，桃園地檢署偵結，將鄧姓、張姓男子依加重強盜罪起訴，涉案3名少年移送少年法庭審理。記者陳恩惠／翻攝
16歲黃姓少年加入詐團當車手，提領20萬詐款後私吞，還分8萬給同齡好友，當晚即遭鄧姓車手頭率眾揪出圍毆行搶剩餘詐款，桃園地檢署偵結，將鄧姓、張姓男子依加重強盜罪起訴，涉案3名少年移送少年法庭審理。記者陳恩惠／翻攝

桃園地檢署 詐騙集團 車手

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