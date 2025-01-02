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台中男領光新婚妻戶頭人間蒸發 她控訴：剩87塊養女兒

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中謝姓男子和陳姓妻子結婚1年多生下1名女兒，過年一家三口還去環島旅遊，沒多久謝就人間蒸發，陳更驚覺戶頭被老公領光剩下87元，控訴遭謝拋妻棄女訴請離婚、請求扶養費；法院以謝失蹤判准離婚，謝也應每月給付9000元扶養費給女兒，可上訴。

陳女控訴，和謝男2022年3月登記結婚也育有1名小孩，婚後所有生活費都是先生付款，但實際上是謝領取她的帳戶內的錢支付，2023年農曆年結束後，謝帶著他們一家三口環島，四處住汽車旅館。

陳女說，同年7月19日謝男就無故失蹤，她不斷打電話都沒接，後來再去刷存摺才驚見早已被謝提領一空，餘額剩下87元，她報案後經社工、警方協助，目前只能在外租屋且為24小時扶養小孩無法工作，靠育嬰津貼、慈善補助款度日。

陳女控訴，謝男將她戶頭提領一空又拋妻棄子，沒提供任何經濟上支援，顯是惡意遺棄，除主張法院判離婚，並向謝請求每月1萬2833元扶養費；對此，謝男未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院查，陳女有提出存摺、戶籍資料，及向警方報案紀錄等，足證明謝男和她婚姻關係存續中，就將戶頭款項領光並失蹤一事。

法院審酌，謝男婚後侵占陳女金錢，並已失蹤無法聯絡，雙方婚姻關係已有破綻，且謝2023年7月19日起失蹤至今，夫妻欠缺共同生活、扶持，共甘共苦共創家庭生活的實質內涵，這種情況下任何人都將喪失維持婚姻意願。

法院審酌相關情狀後，判准陳女和謝男離婚，未成年女兒權利義務行使由陳女任之，謝男每月應給付9000元扶養費。

提款示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
提款示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

失蹤 扶養費 離婚

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