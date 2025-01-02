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收5萬製汽油彈丟吊車縱火 2男遭判刑、首腦仍拒吐動機

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄大寮區某工廠一輛吊卡車今年2月7日深夜竄火，未造成傷亡，警消鑑識發現遭人惡意縱火，高雄警方先後拘提陳姓、廖姓男子到案，涉嫌教唆的李男一度開車拒捕，警方開11槍圍捕，最後李撞橋梁護欄受傷被捕，高雄地院審理後，陳、廖兩人依縱火等罪各判1年8月、1年9月，李男另案審結。

今年2月初，李男自稱受人託付縱火，找來陳姓、廖姓男子討論，李將5萬元分別交付給陳男、廖男，要他們完成縱火任務。陳男、廖男先到大寮場勘，確定好2月7日動手，兩人先製作好兩顆汽油彈，再由陳男偷拔別人車牌掛上，行駛至作案工廠後，朝停放在外的吊卡車縱火。

火勢一度往周邊延燒，幸經消防派員灌救，未造成傷亡，火場鑑識後，發現人為縱火跡象，警方調閱監視器畫面，先後拘提陳男、廖男到案，並經聲押獲准。

涉嫌教唆的李男，則潛逃至高雄杉林區，警方2月28日下午1時許，要拘提李男到案時，卻遭李男開車衝撞，警方連開8槍，李仍加速逃逸。

林園警方通報轄區旗山分局圍捕，直到當天晚間7時20分許，杉林分駐所員警在杉林區司馬路發現李的轎車，李見警車竟加速逃竄，沿路時速高達百餘公里，最後撞上橋梁護欄，員警對空鳴2槍，並射擊輪胎1槍，李才下車就擒。

檢警偵辦時，李男坦承教唆陳男、廖男縱火，但堅不吐露是誰指使，檢方根據3人對話紀錄、火場鑑識報告、監視器畫面等，認定3人犯行，偵結依放火、竊盜、妨害公務等罪嫌將3人起訴。

高雄地院審理時，陳、廖兩人均坦承受李男所託縱火，但此案仍未查出幕後教唆者，法官認為若現場無人撲滅火勢，火勢因延燒加劇，確有再延燒至周邊人車、物品可能性，客觀上已危及不特定人或多數人之生命、財產安全。

法官綜合事證，陳、廖兩人縱火罪部分各判1年5月、1年6月，另偷拔他人車牌部分，則依攜帶兇器竊盜罪各處7月徒刑，兩人合併刑部分各判1年8月、1年9月，首腦李男則另案審結。

李姓男子涉嫌教唆陳姓、廖姓男子縱火，李男涉案後逃避警方圍捕，撞車受傷才被捕，陳姓、廖姓男子涉案部分已先行審結。圖／讀者提供
李姓男子涉嫌教唆陳姓、廖姓男子縱火，李男涉案後逃避警方圍捕，撞車受傷才被捕，陳姓、廖姓男子涉案部分已先行審結。圖／讀者提供
李姓男子涉嫌教唆陳姓、廖姓男子縱火，李男涉案後逃避警方圍捕，撞車受傷才被捕，陳姓、廖姓男子涉案部分已先行審結。圖／讀者提供
李姓男子涉嫌教唆陳姓、廖姓男子縱火，李男涉案後逃避警方圍捕，撞車受傷才被捕，陳姓、廖姓男子涉案部分已先行審結。圖／讀者提供

監視器 縱火

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