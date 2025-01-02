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大立高股價短期飆漲1倍 男炒股大賺6346萬被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國內材料廠商大立高分子公司（股票代碼：4716）股價於2017年1月至3月間飆漲逾1倍，成交量也明顯放大，調查局分析成交資料後，發現李姓股市作手有明顯炒作，且不僅大立，李另炒作邁達康、三洋紡織等公司股票，高雄地檢署今偵結，依違反證券交易法起訴李男。

檢調查出，大立股價從2017年2月起從12塊起漲，一路飆漲至25元，漲幅超過1倍，因成交量明顯放大，調查局接獲證交所資料後展開分析，發現李姓股市炒手，自當年2月8日起至8月18日，28個交易日都有成交，且買進、賣出成交量都占當日成交量2成以上。

不僅於此，李在同年3月至9月間，另大量買進、賣出邁達康（9960）等公司股票；其中大立股票經李炒作後，於調查局分析期間共獲利6346萬元，邁達康則虧損652萬餘元。

檢調發現，2017年3月間，三洋維士比集團董事長陳和順有意取得三洋紡織（1472）經營權，李男利用名下人頭證券帳戶交易，從同年3月起至隔年2月間，多次大量買進、賣出三洋紡織股票，有賺錢也有虧損，仍實際獲利93萬餘元。

2021年2月25日，高雄地檢署見時機成熟指揮台北市調處發動搜索，帶回李姓股市炒手、洪姓女友等多人到案，其中民進黨高雄市議員黃明太也被控涉案，黃明太當時訊後獲檢方裁定50萬元交保。

全案經雄檢調查後，檢方認定李男操作大立、邁達康、三洋紡織等股價行為已破壞市場秩序，今偵結依違反證券交易法將李男起訴，至於黃明太，去年6月檢方已先行偵結，認為他涉案證據不足，予以不起訴處分。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

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