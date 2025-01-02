特斯拉男約已婚女網友車內聊天30分 被控性侵二度判無罪

台中市顏姓男子駕駛特斯拉電動車營業，前年間透過通訊軟體認識一名已婚女網友，女網友因與丈夫有口角，相約見面，二人在車內聊天約30分鐘，不過女子事後指控顏在車內舌舔脖子、抓胸、摸大腿，顏則否認，一審認定，此案僅有女子說法，且歷次證述有不一，判顏無罪，二審今審結，仍維持原判。

判決指出，顏姓男子駕駛特斯拉電動車作為營業用車，前年間透過通訊軟體微信，認識一名已婚女網友，二人在2023年7月4日中午，相約在梧棲區一間超商見面，女子上車後，顏開車到梧棲工業區附近的停車格內，與女子聊天約30分鐘後，顏男將女子載回超商，各自離開。

不過女子事後指控，顏男在車內，未經過她的同意，強行攬住她的肩膀，不顧她以手推開抗拒掙扎，更以舌頭舔她脖子、臉頰數下，再以手抓她胸部、大腿內側，她奮聲大叫，顏才停止行為，也向顏立刻要求返家，事後報警。

台中地院審理時，顏男矢口否認犯行，強調僅有在車內聊天、喝咖啡，沒有任何不禮貌的行為；顏男律師也說，女子歷次證述不一，常出現「隱約、好像」的詞彙，證詞有瑕疵，另外女子早在案發前即有因憂鬱症就醫紀錄，並非案發後才有精神創傷。

一審認為，案發地在梧棲工業區大馬路旁停車格，且是日正當中，顏男駕駛的營業用車車窗玻璃透光，若顏有犯行，女子又放聲尖叫、厲詞拒絕，顏應該容易被發現，豈會選擇該處對女子犯行，已有疑問。

另外，女子歷次指述，就其遭侵害過程中，究竟是遭顏男牽手時即尖叫拒絕，或遲至遭擁抱時，才放聲大喊；又就遭顏男強抱時，動作究竟是用手攬住她肩膀，以攬抱方式，還是因女子是微背向顏男，由從背後抱住她，前後不一，證述有瑕疵。

一審認為，此案除女子的指證外，其他證據也難以補強其指述為真實，此外，檢方也未舉出其他可資證明，顏男強制猥褻犯行，依法判無罪。

全案上訴台中高分院後，今天審結宣判，仍維持一審認定，認為此案事證不足判無罪，因此案已二度判無罪，檢方需有刑事妥速審判法的規定事由，才可上訴。