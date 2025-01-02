汐止警用「開發人員模式」刪除資料再多請12天假 遭移送法辦下場曝光

新北市汐止分局社后派出所李姓員警（已離職），利用電腦系統「網頁程式碼」漏洞，刪除請假紀錄後再一天請假，一年半下來，共整整多請12天假。士林地檢署今偵結，認定不法利益2萬多元，考量他已繳回不法所得，依使公務員登載不實、詐欺取財及變更電磁紀錄等罪，予以緩起訴處分，並繳公庫5萬元、8小時法制教育。

士檢指出，本案是汐止警分局主動查察移送偵辦，調查得知，李員從2023年1月至2024年6月，利用公務電腦開啟CHROME瀏覽器，進入新北政府警察局治安治理決策資訊服務系統的請假系統，點擊請假資料後，使用「開發人員模式」查看網頁程式碼，刪除請假紀錄，見系統上請假紀錄隨即消失，再多請1天假。

檢方說，李員以此手法刪除休假紀錄資訊，進而偽造不實請假單據，致派出所不知情主管人員登載虛偽的休假在勤務分配表上，共超請12天休假之不法利益，並詐得休假日數之等值俸給金（約2萬餘元）。

李員因涉犯刑法使公務員登載不實罪、詐欺取財罪、對於公務機關電腦無故變更電磁紀錄罪等罪，檢方考量他無前科，犯後坦承犯行且已繳回不法所得，予以緩起訴2年，並在8個月內支付公庫5萬元、完成8小時法治教育課程，以啟自新。