弟一路更換凶器狂刺姊 家暴殺人未遂罪起訴

蔡姓男子不滿親姊管教，涉接連持鐵鎚、水果刀、菜刀，揮擊、刺砍姊姊要害，被害人送醫切除右下肺葉撿回一命。檢方查出蔡有精神方面問題，但根據犯案過程、證人供詞，認定蔡行凶當下意識清楚，依家暴殺人未遂罪起訴。

檢警調查，案發前蔡男姊姊因日常瑣事教導、管教、提醒蔡男，引起蔡男不滿，去年七月十五日晚間七時許蔡男突攻擊姊姊，先用嘴狠咬她右上手臂，再以拳頭、鐵鎚攻擊頭部，蔡姊倒地尖叫，蔡男仍不罷休。

蔡男接著衝進廚房拿水果刀，朝姊姊猛刺，第一把水果刀疑因用力過猛刀柄斷裂，刀身插入蔡姊背部；蔡又拿另一把水果刀刺進姊姊後背，深入肺部，穿過橫膈膜後插入右側肝臟。

蔡姊躺在地上慘叫「不要」，蔡男仍繼續行凶，回廚房再拿菜刀朝姊姊揮砍，蔡姊只能以手擋刀，左手臂被砍血肉模糊，蔡男最後停止攻擊。

事後蔡姊自行撥打手機給住在樓下的大伯和姪子求救，二人上樓看到她滿身是血大驚，撥打一一九送醫；醫院發現她全身軀幹多處穿刺傷，頭、臉和左上肢多處撕裂傷，右側氣胸合併血胸及肝臟撕裂傷，緊急手術切除右下肺葉保住性命。

蔡男被捕後，在檢警調查時清楚知悉水果刀、菜刀不可以砍人，坦承行凶當下就是要殺死姊姊。被問到「抓去關好不好？」蔡男則回答「不要」，檢方認為他對行為違法性仍有辨識能力。

檢察官認定蔡男行凶當下出現殺意後，從拳頭、鐵鎚等鈍器，一路更換凶器到更具殺傷力水果刀、菜刀，且能視凶器不同特性，如鐵鎚是敲、水果刀是刺、菜刀是砍，針對蔡姊頭部、背部等身體要害攻擊，證明其對於使用多種工具攻擊姊姊將造成死亡、重大傷勢結果有明確認知，依法起訴；考量他有自閉症和輕度到中度智能不足，影響衝動控制與情緒管理能力，建請法官酌減其刑。