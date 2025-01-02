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雙警違法搜索 賠6萬判拘役

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
北市警大安分局鄭姓、張姓警員抓涉詐欺賴姓男子，持法院核發搜索票埋伏時發現人不在，明知搜索票有明定搜索範圍，卻違法到另一住所搜索拘人，賴男提告；法院認定兩警便宜行事，已當庭向賴道歉，賠六萬元，依非法搜索罪各判拘役卅日。可上訴。

台中檢方調查，鄭、張均為北市警大安分局瑞安派出所警員，因調查賴姓男子涉嫌詐欺案，二○二三年十月四日持台北地院核發的搜索票，到賴男位於台中市西屯區住處埋伏，等待賴出現時執行。

兩人後來發現賴根本不在該地，實際居住地點是在西區另外一處所，明知搜索票範圍是記載「西屯區」地址，當天下午四時許卻持該搜索票，直接到賴男「西區」住處要求他配合。

兩警向賴男出示記載「西屯區」的搜索票，還表示有檢察官開立的拘票備用，以此名義扣押賴的電話、製作搜索扣押筆錄。

賴男事後發現遭違法搜索提告，檢方偵查時鄭、張坦承，當庭向賴男道歉，檢方認為兩人調查賴涉刑案已有取得搜索票，執行中便宜行事犯法，動機不具重大惡性，且已向賴男道歉，依非法搜索罪嫌起訴兩人，建請法院量處適當之刑。

台中地方法院審酌，鄭、張無前科素行良好，犯後坦承也在偵查庭向賴男道歉，雙方雖無共識沒和解，但在法院開庭時有拿六萬元給賴男，經賴同意給予緩刑，堪認有悔意。

法院也認為二人經此教訓當知警惕不會再犯，變更起訴法條改依公務員假借職務上之權力故意犯非法搜索罪，各判拘役卅日，得易科罰金，緩刑兩年。

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