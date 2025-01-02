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律師濫用閱卷權洩密 判刑6月

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中地方法院。圖／聯合報系資料照片
台中地方法院。圖／聯合報系資料照片
范姓律師受委任替詐騙集團陳姓成員辯護，涉將羈押時閱卷、律見時所得的偵查秘密，洩漏給同詐團黃姓主嫌躲避追查；台中地方法院批范讓羈押防止串證效果盡失，嚴重妨害司法偵查，但考量他認罪，依洩密罪判六月徒刑，緩刑三年。可上訴。

二○二三年九月間，台中檢警在台中七期豪宅區破獲「愛情機房」詐騙集團，卻發現主嫌到案前竟能事先掌握專案小組的偵查資訊，懷疑有人洩密。

檢方擴大追查，發現四十歲范姓律師替詐團陳姓被告辯護期間，乘機將羈押審查程序閱卷及律見等相關偵查中應秘密的資訊，違法提供給未到案的集團主嫌，讓詐團提前躲避追緝。

檢方去年四月搜索范的律師事務所，訊後以十五萬元交保，偵結後以他非法濫用閱卷權妨害司法偵查，對檢警調追溯詐團核心造成實質危害，依洩密罪嫌起訴。

法院審理時范男自白認罪，法官痛批他身為執業律師，本應自律、自治，恪遵律師倫理，明知其當事人被羈押，是因法院認定有相關共犯未到，有串、滅證之虞，卻將業務知悉的偵查秘密洩漏給詐團主嫌，讓同團人躲避追查。

法院認為范不僅讓法院羈押防免偵查受干預的效果盡失，更嚴重妨害司法，考量他犯後坦承已見悔意，犯罪情節不輕，依非公務員洩漏國防以外之秘密罪判刑六月，得易科罰金，范為律師，以兩千折算一日較高科罰金標準，宣告緩刑三年，命向公庫支付五十萬元。

司法 律師 詐騙集團

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