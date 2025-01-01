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「閃兵」逃美國遭通緝16年 他以為除役持美護照返台遭判6月

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「閃兵」逃美國遭通緝16年 誤認除役持美護照返國遭判6月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園潘姓男子趕在徵兵前赴美，公所接二連三通知他回國服兵役、體檢未果送辦，今年7月底潘男認為已過役齡，於是持美國護照回國，得知被通緝16年趕緊投案；桃園地院依妨害兵役治罪條例將他判刑6月，緩刑2年保護管束、支付公庫30萬、服240小時義務勞務。

潘男於高雄投案後，依通緝犯解送回桃園地檢署歸案，經檢察官陳嘉義偵查起訴，直指潘男明知我國役齡男子皆有依法服兵役的國民義務，刻意以國外就學名義申請核准出境，屆期滯留國外不歸，待達除役年齡後才返台，企圖規避服役義務，破壞我國兵役制度的公平性，妨害國家兵役徵集管理，更損及潛在國防動員兵力，建請法院從重量刑。

起訴書中，檢察官陳嘉義除提供北院相類案型判徒刑1年的判決外，還請法官考量潘男這次歸國時，仍企圖僥倖規避兵役詢問、司法通緝，不拿我國護照，反而持美國護照入境，予以從重量處，以資警惕。

偵查期間，陳嘉義認為被告潘男犯罪嫌疑重大，且有逃亡或有事實足認被告有逃亡之虞，為確保訴訟程序進行，在起訴之前已限制他出境、出海8月；案件9月底移審桃園地院，潘向法院聲請解除限境，不過法官考量，潘長年旅居美國，妻小均在美，具美國公民身分，在美工作，堪信其已建立相當人脈，又非無資力之人，若解除限制出境處分，顯有避居滯留境外能力，於是駁回聲請，潘男已向高院提抗告。

犯罪事實指出，37歲潘男在滿21歲前，於2008年9月25日前佯藉出國觀光名義，依當時「役男出境處理辦法」規定，申請核准出境後，即滯留海外不歸，而未於同年11月25日，核准規定的2個月內前歸國，決定當逃兵。

經桃園區公所同年12月18日，合法送達「命其應即刻返國接受徵兵處理」通知，至潘男戶籍地「中正綠園邸社區」。2009年7月9日、14日，公所2次合法送達「役男體檢」通知，至潘的戶籍地，但他始終未返國服兵役。

審理時，被告潘男於準備程序中自白認罪，法官認為，潘觸犯妨害兵役治罪條例的役齡男子意圖避免徵兵處理，而核准出境後，屆期未歸，經催告仍未返國，致未能接受徵兵處理罪，

審酌被告明知役齡男子皆有依法服兵役義務，經以觀光名義核准出境後，長期滯留國外不歸，破壞兵役制度公平性，損及潛在國防動員兵力，所為實非可取；然其於犯後坦承犯行，並主動至高雄市政府警察局左營分局文自派出所投案，併兼衡本案犯罪行為所生危害、被告智識程度、生活狀況、素行及犯後態度等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金，可上訴。

37歲潘姓男子接兵單前，佯稱出國觀光卻一去不回，滯美16年就學、工作、成家，今年7月底，認為已過36歲除役年限應無事才回國，沒想到早遭通緝在案，桃園地院審結，依妨害兵役治罪條例判他6月徒刑，緩刑2年保護管束、支付公庫30萬、服240小時義務勞務。示意圖與本案無關。記者陳恩惠／翻攝
37歲潘姓男子接兵單前，佯稱出國觀光卻一去不回，滯美16年就學、工作、成家，今年7月底，認為已過36歲除役年限應無事才回國，沒想到早遭通緝在案，桃園地院審結，依妨害兵役治罪條例判他6月徒刑，緩刑2年保護管束、支付公庫30萬、服240小時義務勞務。示意圖與本案無關。記者陳恩惠／翻攝

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