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她看上餐廳「白白」求割愛不成竟偷狗 掰牠「受虐」判拘役59日

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓女子2023年6月初經過基隆市一家烤肉店時，看到店家飼養的小狗「白白」可愛，竟趁沒人注意時誘拐小狗離開、抱回新北市三芝，再交給朋友照顧。飼主報警，基隆地檢署偵結後依竊盜罪起訴，基隆地院判陳女拘役59日，並沒收「犯罪所得白色寵物犬」或追徵價額；台灣高等法院駁回。

陳姓女子否認偷狗，聲稱小狗是在泰安地下道口遇見的，還說小狗只是一隻米克斯成犬「完全無價值」，是因為小狗的生命有致死之虞，她認為飼主要拋棄小狗，便將小狗安置起來、送至新北市輔導的優良狗園。

飼主表示，陳女來烤肉店看到「白白」，便問可否將小狗轉讓給她？他當下拒絕，之後對方告三不五時會來看狗，直到「白白」不見後一周，收容所的人打電話說「在網路上有看到白白被虐待」，並說可能要走法律途徑，他質疑小狗不是走失，而是陳女刻意偷走。飼主說，「白白」他才養1個月就被陳女看到，一開始他覺得陳女人很好，但對方卻說如果願意轉讓，她願可以包個紅包，沒想到之後小狗就消失了。

台灣巴克動物懷善救援協會巴克預備學校王姓主管證稱，曾告訴陳女若飼主不願意放手，難以介入。高院認為王已明確告知「飼主同意」是必要條件，陳女卻在勸說不動的情況下擅自帶離小狗，顯然以所有人自居、恣意管領、使用，不法所有意圖甚明。高院調查，2023年6月7日清晨6點多，陳女趁小狗無人看管之際帶走狗隻，主觀上有竊盜犯意。

此外，陳女雖然有向基隆市動物保護防疫所人員通報帶走小狗一事，但卻是在2023年6月11日通報，但她6月7日就占有了小狗，並未立即向主管機關通報，是直到東窗事發後才通報，高院認為無法作為有利被告的認定。

陳女2023年11月27日將「白白」送交基隆市動物保護防疫所，並填寫代養基隆市寵物銀行收容的動物契約書，該所與陳女的代養關於2024年2月27日已自動消滅，陳女應主動返還狗隻，但迄今仍未返還，高院認為她沒想還狗。

高院調查，飼主在警詢時表示，因為他養的「白白」很像陳女已逝世的寵物犬，對方因此問他是否可以轉讓，他覺得對方是愛狗人士，因此放任「白白」與陳女玩，沒想到竟被說是「放任『白白』自行在危險地區活動」、有生命危險。

高院認為陳女竊盜犯行明確，應依法論罪科刑，基隆地院認事用法、量刑無違誤，因此駁回。

陳姓女子2023年6月初經過基隆市一家烤肉店時，看到店家飼養的小狗「白白」可愛，竟趁沒人注意時誘拐小狗離開。基隆地院依竊盜罪判陳女拘役59日，並沒收「犯罪所得白色寵物犬」或追徵價額；台灣高等法院駁回她上訴。（圖中非新聞事件狗隻）示意圖／基隆市政府提供
陳姓女子2023年6月初經過基隆市一家烤肉店時，看到店家飼養的小狗「白白」可愛，竟趁沒人注意時誘拐小狗離開。基隆地院依竊盜罪判陳女拘役59日，並沒收「犯罪所得白色寵物犬」或追徵價額；台灣高等法院駁回她上訴。（圖中非新聞事件狗隻）示意圖／基隆市政府提供

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