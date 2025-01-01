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台中律師淪詐團幫手 洩漏偵查秘密給主嫌讓他提前逃跑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中范姓律師受委任替詐騙集團陳姓成員辯護，趁陳被羈押閱卷、律見時所得的偵查秘密，洩露給同團黃姓主嫌，讓詐團得以躲避追查；法院痛批范律師嚴重妨礙司法偵查，考量他犯後認罪，依洩密罪判他6月徒刑，緩刑3年，命向公庫支付50萬元，可上訴。

台中地檢指出，檢察官謝孟芳2023年9月間指揮破獲台中七期豪宅區的「愛情機房」詐團，偵辦時發現主嫌到案前竟能事前掌握專案小組的偵查資訊，懷疑有人洩密。

檢方追查發現，范姓律師（40歲）替陳姓被告辯護時，趁機將羈押審查程序閱卷，以及律見在押被告所得資訊等偵查中應秘密事項，違法提供給未到案的集團主嫌，讓其他詐團成員得以掌握檢警調偵辦內容，並提前躲避追緝。

檢方2024年4月10日指揮搜索范的律師事務所，複訊後命15萬元交保，偵結認定他非法濫用閱卷權進而妨礙司法偵查，已對檢警調追溯詐團核心造成實質危害，依洩密罪嫌起訴。

台中地院審理時，范男自白認罪，法院以他擔任陳姓被告辯護人時，前後將偵查秘密洩露給詐團的黃姓主嫌，多次行為應論為接續犯一罪。

法院認為，范男身為執業律師，本應自律、自治，恪遵律師倫理，卻趁其當事人被羈押後，法院認定有相關共犯未到，而有串滅證之虞同時禁止接見通信，范卻將其業務知悉的偵查秘密洩露給詐團主嫌，進而讓同團下屬躲避追查。

法院直言，范律師不僅讓法院羈押裁定防免偵查受干預的效果盡失，更嚴重妨礙司法，考量他犯後坦承已見悔意，但犯罪情節不清，又其為律師為讓他知謹惕，自應酌定較高易科罰金標準才公平，但考量范無前科應當知謹惕而無再犯之虞。

法院審酌ㄧ切情狀後，依非公務員洩漏國防以外之秘密罪，判范男有期徒刑6月，如易科罰金，以2000折算1日。緩刑3年，並應向公庫支付50萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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