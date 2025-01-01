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機車改裝排氣管新制 桃園新屋開出全國首張罰單

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

元旦新制「『非原廠』排氣管須認證、登記」桃園市警察局與市府環保局今天凌晨執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，在永安漁港周邊道路攔查60輛汽機車，有5名機車改管車主未依規定變更登記，跨年後10分鐘開出新法修正後，全國第一張罰單

桃市交通警察大隊表示，昨晚8點起與楊梅警方、市府環保局人員，在永安漁港聯外道路以口袋攔截方式，設置6處路檢點，並於漁港、新港路、海螺館、停車場等容易危險駕車熱點梭巡，防制危駕車或噪音車擾民。

警方說，跨年後0點10分，在「新屋區保生路」發現與「詩仙」同名的李姓男騎士的機車聲響過於擾民，經攔查發現機車使用改裝排氣管，經會同環保局到場確認，對李男開出全國第一張「機車改裝非原型式排氣管卻未依規定申報登記」罰單，可處900元以上、1800元以下罰鍰。

交大大隊長李維振說，為解決機車改裝排氣管產生噪音問題，環境部推動排氣管噪音認證源頭管理，新修正道路交通安全規則，將更換非原型式機車排氣管納入公路監理機關應辦理變更登記項目，民眾若使用「非原廠（改裝）排氣管」，須經環境部噪音檢測合格後，至監理單位辦理變更登記，違者除將依「道路交通管理處罰條例」第16條第1項第1款規定開罰，若噪音值超標，環保局也會依「噪音管制法」處1800元至3600元罰鍰，並通知限期改善。

李維振表示，新法通過後，警方將持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式取締改裝噪音車輛，亦將結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，有效遏止改裝噪音車輛，還靜於民。

桃園市警局楊梅分局、交通大隊聯合市府環保局今天凌晨在永安漁港執行「取締改裝噪音車輛」勤務，攔查60輛汽機車，有5名機車改管車主未依規定變更登記挨罰，其中李姓男子接到全國第一張罰單，也是他新年的首張罰單。記者陳恩惠／翻攝
桃園市警局楊梅分局、交通大隊聯合市府環保局今天凌晨在永安漁港執行「取締改裝噪音車輛」勤務，攔查60輛汽機車，有5名機車改管車主未依規定變更登記挨罰，其中李姓男子接到全國第一張罰單，也是他新年的首張罰單。記者陳恩惠／翻攝
桃園市警局楊梅分局、交通大隊聯合市府環保局今天凌晨在永安漁港執行「取締改裝噪音車輛」勤務，攔查60輛汽機車，有5名機車改管車主未依規定變更登記挨罰，其中李姓男子接到全國第一張罰單。記者陳恩惠／翻攝
桃園市警局楊梅分局、交通大隊聯合市府環保局今天凌晨在永安漁港執行「取締改裝噪音車輛」勤務，攔查60輛汽機車，有5名機車改管車主未依規定變更登記挨罰，其中李姓男子接到全國第一張罰單。記者陳恩惠／翻攝
元旦新制「『非原廠』排氣管須認證、登記」，桃園市警局與市府環保局於跨年後10分鐘開出全國第一張罰單。記者陳恩惠／翻攝
元旦新制「『非原廠』排氣管須認證、登記」，桃園市警局與市府環保局於跨年後10分鐘開出全國第一張罰單。記者陳恩惠／翻攝

交通違規 噪音 機車族 環保局 罰單

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