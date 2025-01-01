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台中里長候選人花2萬辦中秋餐會涉賄 得坐牢罰金百萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡丞柏在2022年參與太平區德隆里長選舉，明知里內新德隆社區過去未曾辦過中秋餐會，但蔡仍委由該社區管委會主委，舉辦中秋餐會，蔡花2萬在社區外準備100人的餐點，提供炒麵、豬血湯等給住戶食用，蔡與助理穿背心到現場拜票，更一審昨天宣判，改判1年1月徒刑，褫奪公權3年，併科罰金100萬元。

此案蔡丞柏不服二審判決，上訴最高法院，最高院在今年7月發回台中高分院更一審，昨天審結宣判，撤銷原判決，依公職人員選舉罷免法第102條第1項第1款，認定蔡對該選舉區內團體，假借捐助名義，行求不正利益，使其團體之構成員，為一定之行使罪，判刑1年1月、褫奪公權3年，併科罰金100萬元，罰金可易服勞役，可上訴。

判決指出，蔡丞柏是2022年第四屆太平區德隆里里長候選人，明知該里新德隆社區有百人居住，但過去未曾辦理過中秋餐會，也無經費籌辦餐會，但他委由該社區鄭姓主委，以管委會名義舉辦中秋餐會，另花費2萬元委由業者準備百人分量的炒麵、豬血湯、爌肉、炸物等餐點，在2022年9月9日晚間在社區外設攤，提供該社區住戶取用。

蔡與助理當時身穿競選背心到場，在現場發放扇子、筆、面紙等宣傳品，向現場取用餐點的住戶拜票。

蔡被檢方依違反選罷法罪起訴，台中地院審理時，蔡坦認犯行，法官依行求不正利益罪，判蔡1年10月徒刑、褫奪公權3年，二審在今年初宣判，維持一審認定，但刑度略減，撤銷改判蔡1年8月徒刑、褫奪公權3年，更一審昨天宣判。

台中市太平區德隆里長候選人蔡丞柏，在2022年間花2萬元在里內社區辦中秋餐會，向選民拜票，更一審昨天宣判。圖／本報資料照
台中市太平區德隆里長候選人蔡丞柏，在2022年間花2萬元在里內社區辦中秋餐會，向選民拜票，更一審昨天宣判。圖／本報資料照

中秋 賄選 選罷法

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