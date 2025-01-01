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返鄉探親…驚覺嫩妻偷吃泰男 他登門理論1刀捅死小王

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

越南籍胡姓移工不滿小他9歲的阮姓妻子外遇，還和同工廠的泰國籍同姓工人婚外情，趁著他返鄉探親時搬家、繼續和同暗通款曲，胡上門理論失控拿水果刀狠刺同左腹1下，釀對方大出血慘死；檢方依傷害致死罪嫌起訴胡，全案依法由國民法官審理。

檢警調查，胡男（32歲）和阮女（23歲）同在台中某塑膠廠上班，後來阮和泰國籍的同姓男員工發生婚外情，胡直到2023年才驚覺老婆出軌，為了試圖挽回婚姻也曾警告妻子停止繼續和同聯絡，阮女也被要求搬到大雅區租屋處，胡一度認為對方已和同斷絕關係。

未料胡男2024年8月15日休假回越南探親時，阮女就趁機搬家並自行到龍井區另租地方住，胡9月10日回來準備上工，11日先是到阮女龍井區住處討論繼續同住一事，經查看她手機竟又發現其仍和同持續婚外情中。

胡盛怒下命阮女騎車載他到同男住處討論，當天中午12點多2人抵達同未在西屯區租屋處時，胡為了要警告同別再和他妻子往來，但雙方理論下一言不合，胡就持預藏的水果刀猛力朝同左腹部刺了1下。

同受傷後立即躲回屋內將門反鎖，胡心有不甘仍繼續踹門，直到在場其他人勸阻下才下樓離去。當時因房東也獲報，協助叫救護車下午1點多抵達開門時，發現同男已經倒臥在裡面失去生命跡象，緊急送醫仍因腸繫膜動脈穿刺、腹腔內出血，搶救無效死亡。

警方調閱監視器掌握行凶人身分，通知阮女到案協助釐清後，11日下午2點多就在阮女租屋處逮到胡男，並查扣作案的水果刀。

檢方認定胡犯嫌明確，偵結依傷害致人於死罪嫌起訴他，全案依法將由國民法官法庭審理。

越南籍胡姓移工（上）不滿泰國籍同姓工人和他妻子有染，上門理論竟1刀刺死對方。圖／報系資料照
越南籍胡姓移工（上）不滿泰國籍同姓工人和他妻子有染，上門理論竟1刀刺死對方。圖／報系資料照

出軌 國民法官 失控 婚外情 移工

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