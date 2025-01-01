台北警便宜行事違法搜索 向詐欺嫌道歉賠6萬還遭判拘役

台北市大安分局鄭姓、張姓警員抓涉嫌詐欺的賴姓男子，到台中埋伏時發現他不在，不顧搜索票開立的範圍是「西屯區」住所，持同張票到賴男「西區」所在地搜索；法院以員警便宜行事犯法，考量2警當庭跟賴道歉、已賠6萬元，依非法搜索罪各判拘役30日，可上訴。

檢方起訴指出，鄭、張均為大安分局瑞安派出所警員，其等為調查賴姓男子涉嫌詐欺案，持2023年10月4日台北地院核發的搜索票到賴男位於台中市西屯區住處，等待賴男進出時執行。

未料2人發現賴男不在該處，請分局同事在調查發現賴實際是住在西區另一處，鄭、張明知北院核發的搜索票範圍是記載「西屯區」地址，卻為便宜行事，當天下午4點多拿該票到賴男「西區」住處，要求他配合。

檢方查出，鄭、張出示記載「西屯區」的搜索票，還向賴表示有檢察官開立的拘票備用，以此名義扣押賴的電話、製作搜索扣押筆錄，假借職務上之權利非法搜索，後經賴男發現提告。

檢方考量，鄭、張均自白坦承，他們為調查賴男刑案已有取得搜索票，因執行中便宜行事才犯法，動機不具重大惡性，且已經當庭向賴男道歉，偵結依非法搜索罪嫌起訴2人，建請法院量處適當之刑。

台中地院審酌，鄭員、張員無前科素行良好，犯後坦承也在偵查庭向賴男道歉，雙方雖無共識沒和解，但在法院開庭時2人一起拿6萬元給予賴男，經賴同意給予緩刑，堪認有悔意。

法院考量一切情狀後，認為鄭、張經此教訓當知警惕不會再犯，變更起訴法條改依公務員假借職務上之權力故意犯非法搜索罪，判2人各拘役30日，得易科罰金，均緩刑2年。