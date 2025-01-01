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民進黨青年部前主任 涉霸凌起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

民進黨前青年部主任蔡沐霖。本報系資料照
民進黨前青年部主任蔡沐霖。本報系資料照
民進黨青年部前主任蔡沐霖去年被控隱匿性騷擾案，台北地檢署查出蔡涉利用職場權勢，以「你給人家燒到龜覽趴火」怪罪女黨工，又藉故在會議上罵三字經，調她擔任外賓接待或向性騷擾黨工陳右豪道歉，昨依妨害自由強制罪起訴蔡。

起訴指出，蔡沐霖二○二○年五月起任民進黨青年部主任，延攬參選新北市立委時的競辦助理陳右豪進入青年部擔任資深專員，被害人女黨工為青年部專員，陳右豪和女黨工共識期間，頻繁對女黨工有不當肢體接觸或過度親暱行為。

女黨工未提告，但在民進黨中央黨部向蔡沐霖反應此事，蔡未依「性別工作平等法」、黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法等規定，提供女黨工應有保護及協助，反利用上司關係、職場上權勢地位，怪罪女黨工「你給人家燒到龜覽趴火」、「雄性動物追求異性，總會被傷自尊」。

檢方查出，蔡沐霖涉又藉故在會議上飆罵女黨工三字經，要求不擅長外語的女黨工調往國際部承辦外賓招待工作，或選擇資遣、或向陳右豪道歉，持續性對女黨工施加羞辱、威脅、孤立等手段，以強暴脅迫方式妨害女黨工意思決定自由，女黨工為保住原工作業務內容，選擇向陳右豪道歉。

女黨工不堪其苦，同年十一月間離職，二○二三年六月二日在臉書揭露此事。蔡沐霖到案後，坦承二○二○年下半年，讓女黨工感受或認為他要求須向陳右豪道歉，但全盤否認強制犯行。

檢方認定，蔡沐霖當時知悉女黨工遭性騷擾，卻未立即有效糾正或補正措施，更要求女黨工選擇向疑似性騷擾行為人道歉，或調職到國際部，或接受資遣，以此處理性騷擾問題，兩者毫無關聯性，難認符合社會相當性，為法秩序所不可容忍，具有可非難性，即強制罪的實質違法性，認定涉犯強制罪嫌，依法起訴。

性騷擾 蔡沐霖 黨工

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