地政士涉房產詐騙 行政院打詐指揮中心：將依刑法嚴懲

花蓮警方查獲詐團勾結不肖地政士、融資金主行騙，讓受害人錢、房兩失，破獲兩團、逮12人送辦。圖／花蓮縣警局提供 不動產價值高，易成不法人士鎖定目標，行政院打詐指揮中心指出，刑事局近期查獲不法分子勾結專業人士誘騙民眾，將名下房地產抵押貸款，造成財產損失；凡地政士涉入詐騙、填寫不實資料、誘騙被害人抵押房產，將依刑法第214條使公務人員登載不實罪嚴懲。

打詐指揮中心表示，這類房產詐欺，詐欺集團往往勾結不肖「貸款經銷商」介紹給已上當的民眾，由「貸款經銷商」出面湊齊出借款項的「金主」及辦理文件的「地政士」、「房產仲介」等必要角色，利用詐欺被害人情急、貪婪、陷於誤會而急迫於將房產變現心態，誘騙民眾將房地產作為抵押借款標的，更有可能向被害人抽取借款近1成高額手續費，或與「金主」勾結，使其於抵押契約簽下極不利民眾權益的「流抵條款」。

打詐指揮中心說明，在房屋抵押過程中，地政士是不可缺的關鍵角色，籲請地政士在執行業務時，必須嚴格遵守法令規範，並堅持職業倫理與自律原則，確保不動產交易的安全與公正，切勿為了一己之利違法操作，損害人民的財產權益。凡地政士涉入詐騙、填寫不實資料、誘騙被害人抵押房產，將依刑法第214條使公務人員登載不實罪嚴懲。

打詐指揮中心提醒，遇到類似情形應提高警覺，並可撥打24小時的165反詐騙諮詢專線求證，避免輕易將房地產設定抵押，防止上當受騙。