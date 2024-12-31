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車手取款400萬「不懂法律但知做錯」 判1年6月罰金3萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

林姓男子依指示，到彰化縣北斗鎮收取400萬元「投資款」交給不相識的人，被警逮捕後坦承「不懂法律但知道有做錯的地方」。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪判處有期徒刑1年6月，併科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，林男去年12底透過不知真實姓名的陳姓網友介紹，從事向他人收款再轉交指定收款人，即可獲得報酬的工作，法院認為依林男的智識程度和社會生活經驗，可預見這個「工作」並非合法工作，若依指示為之，除將成為遂行詐欺犯罪之一環，使他人因此受騙致發生財產受損的結果。

林男加入陳姓網友、「路遙知馬力」等人組成的詐欺集團，依「路遙知馬力」指示取款和轉交款項給指定之人，於是在今年元月，林男假冒「知微資本股份有限公司」投資專員，搭乘計程車到北斗鎮某超商與被害人見面，被害人騎機車到光中路幸福橋面交400萬元，林男再搭計程車到別處，把400萬元交給身分不詳的收水手。

被害人申請獲利出金，始終被找理由託延始知受騙，警方接獲報案循線逮捕林男並移送偵辦。林男在檢察官訊問是否認為其涉嫌詐欺及洗錢時表示，他不懂法律但知道有做錯的地方。

彰化地院審酌林男正值壯年，竟參與詐欺集團和擔任取款車手，夥同同案身分不詳的成員為加重詐欺、洗錢行為，且製造金流斷點掩飾詐欺犯罪所得，增加執法機查緝犯罪困難，並斟酌林男的犯罪動機等理由，犯罪後坦承犯行但未與被害人達成和解、賠償損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役的折算標準。

彰化地方法院判處林姓車手有期徒刑1年6月，併科罰金3萬元。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處林姓車手有期徒刑1年6月，併科罰金3萬元。記者簡慧珍／攝影

被害人 詐欺 車手

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