車手取款400萬「不懂法律但知做錯」 判1年6月罰金3萬元

林姓男子依指示，到彰化縣北斗鎮收取400萬元「投資款」交給不相識的人，被警逮捕後坦承「不懂法律但知道有做錯的地方」。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪判處有期徒刑1年6月，併科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，林男去年12底透過不知真實姓名的陳姓網友介紹，從事向他人收款再轉交指定收款人，即可獲得報酬的工作，法院認為依林男的智識程度和社會生活經驗，可預見這個「工作」並非合法工作，若依指示為之，除將成為遂行詐欺犯罪之一環，使他人因此受騙致發生財產受損的結果。

林男加入陳姓網友、「路遙知馬力」等人組成的詐欺集團，依「路遙知馬力」指示取款和轉交款項給指定之人，於是在今年元月，林男假冒「知微資本股份有限公司」投資專員，搭乘計程車到北斗鎮某超商與被害人見面，被害人騎機車到光中路幸福橋面交400萬元，林男再搭計程車到別處，把400萬元交給身分不詳的收水手。

被害人申請獲利出金，始終被找理由託延始知受騙，警方接獲報案循線逮捕林男並移送偵辦。林男在檢察官訊問是否認為其涉嫌詐欺及洗錢時表示，他不懂法律但知道有做錯的地方。