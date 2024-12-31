北市富商第三度酒駕撞死新加坡空服員 不服上訴仍判6年8月刑

有酒駕前科的富商向詠強再犯撞死新加坡籍空服員，台北地院國民法官庭認為向已是第三度酒駕被捕，但被害人闖紅燈過馬路是肇事次因，審酌向已經賠償800萬元，依酒駕致死罪判他6年8月徒刑。台灣高等法院今駁回上訴。

台北地檢署起訴指出，向詠強2022年11月1日飲用半瓶紅酒，前往自己經營的舒療店，晚間開車返家途中，行經台北市敦化南路2段撞上54歲新加坡籍空服員，空服員送醫不治。向肇禍後，被測出酒精濃度每公升0.58毫克。

北院國民法官庭認定向符合自首要件，可依法減刑，向主張依刑法「情堪憫恕」條款再減一次，但被認為他的犯行不足以引起一般人同情，也沒有情輕法重之處，不能再減。

向詠強2015年、2019年兩次因酒駕案判刑確定並執行完畢，撞死新加坡空服員是他第3次酒駕遭查獲，這次還導致行人死亡，向不僅無照駕駛，另有超速的情況。

不過，被害的空服員事故時雖是走在行人穿越道上，但違規闖紅燈，一審認為有可歸責之處，考量向詠強與死者家屬以800萬元達成和解並屢行完畢，向已彌補過錯等，依法量刑。

向詠強不服一審判決，上訴聲稱酒駕和被害人死亡沒有因果關係，且道路昏暗，不可能期待駕駛人注意到。高院認為向的上訴無理，今判上訴駁回。

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