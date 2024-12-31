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周玉蔻可以出國了！滾床單案遭判刑且限制出境她抗告 高院撤銷境管

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

媒體人周玉蔻誹謗前中國小姐張淑娟與國民黨前秘書長蔣孝嚴「滾床單」，上月26日被台北地方法院判1年6月徒刑，且限制出境。周玉蔻抗告，台灣高等法院27日撤銷限制出境、出海裁定。

周玉蔻曾與李賢礽有過婚姻，2017年在臉書自爆「現在我單身，相互尊重、理解」宣告結束關係；周曾住美國，顯示她有涉外並在海外生活的能力，北院認為，如周婦滯外不歸會影響刑事訴訟進行。

周玉蔻近期多次搭機前往日本福岡、大阪，密集度甚至1到2個月即有1趟，同案被告、名嘴蔡玉真一樣遭重判，近期也往返英國、瑞士、泰國曼谷，北院認為宣判後有必要確保刑罰執行，對周、蔡一併限制出境。

周玉蔻、蔡玉真誹謗張淑娟一案，今年10月22日召開辯論庭時，周女維持認錯但不認罪策略，蔡女認罪；合議庭後來評議要判她們不得易科罰金之刑，決定對2人限制出境。

周玉蔻上月29日上午要從桃機出境被移民署攔下，國境事務大隊對她開立禁止出境處分書，北院隨後證實周女限制出境；周女辦登機時遭拒發機票，無法確知她當天要前往哪個國家。

因出不了國，周玉蔻抗告，高院在審理後，27日已撤銷她限制出境、出海裁定。

資深媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照
資深媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照

周玉蔻 張淑娟 蔡玉真

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