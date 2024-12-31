民進黨前青年部主任涉霸凌起訴 劉靜怡：足見沒人真正反省過嘛
民進黨前青年部主任蔡沐霖遭控隱匿性騷擾案，還要求被害女黨工向騷擾者道歉，台北地檢署今依妨害自由強制罪起訴。台大國發所長劉靜怡今天在臉書分享該則新聞，她表示，這和最近努力汙名化受害者情緒管理不佳的手法，非常類似嘛，「足見根本沒人真正反省過嘛」。
起訴指出，蔡沐霖時任民進黨青年部主任期間，對於女黨工向他反映疑遭黨工陳右豪性騷擾，卻未依性別工作平等法、黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法等規定提供協助，還怪罪女黨工「你給人家燒到龜覽趴火」，且涉嫌藉故在會議飆罵女黨工三字經，並要求選擇調其他單位或資遣、或向陳右豪道歉，持續性對女黨工施加羞辱、威脅、孤立等手段，女黨工不得不向陳右豪道歉。
大法官被提名人劉靜怡日前遭民進黨立法院黨團封殺，連日對綠營炮火猛烈，也因此飽受抹黑攻擊，對此新聞深有所感。
她今天也透露，最近1周收到成千陌生私訊，其中大概有一、兩百則提醒她要注意安全。「現在是什麼狀況？」真的有達到動手必要的「血海深仇」嗎？
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