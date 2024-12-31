鎖定今彩539、大樂透 簽賭站藏身泰山區早餐店、負責人遭訴

一名曾有多項賭博前科的涂姓男子，自去年10月起於新北市泰山區，表面上開設早餐店，實際上卻內藏簽賭站，鎖定以「今彩539」或「大樂透」開獎號碼與賭客對賭。新北地檢署依意圖營利賭博及聚眾賭博罪將涂男起訴。

據了解，涂男早在2015、2016年間，就兩度因開設賭場，以及提供場地供賭客網路簽賭博弈網站，分別遭法院判刑，但他依然不知悔改，還試圖掛羊頭賣狗肉，試圖藉由看似正常的路旁早餐店掩護非法簽賭站。

檢警查出，涂男的簽賭站供賭客以每注80元的現金下注，賭博方式則即時依今彩539或大樂透開出的中獎號碼為準，賭客如簽中2號碼可獲彩金5300元、3號碼可獲57000元、4號碼可獲80萬元，吸引不少賭客上門。