律師閱卷翻拍筆錄傳line群 涉外洩告訴人個資 緩起訴80小時義務勞務

高姓律師去年在羈押庭替當事人廖男辯護，涉翻拍包含告訴人個資的卷證筆錄資料，傳到line群組，洩漏給群組中的廖男妻子吳女，吳女的朋友周女涉將個資傳給丈夫，請丈夫找告訴人喬和解。台北地檢署認為高姓律師、周女涉犯洩密、個資法，均給予緩起訴處分，分別提供80、40小時義務勞務。

檢方調查，高姓律師的當事人廖男，去年因傷害蘇姓男子、侮辱員警遭新北地檢署聲押，高姓律師替其在羈押庭辯護，於閱卷期間拿手機翻拍卷證筆錄資料，個資包含身分證字號、病例、醫療、犯罪前科、行動電話聯繫方式、財務狀況等。

高姓律師將個資傳到他與同事務所律師、廖男妻子吳姓女子3人的line群組，涉交付因業務所有國防以外應秘密文書給吳女，非法利用蘇男個資。吳女當天聯繫朋友周女，且傳送群組中筆錄資料給周女，請託周女透過周女丈夫出面找蘇男喬和解，周女當日下午1時許，將筆錄傳給丈夫涉非法利用蘇男個人資料。