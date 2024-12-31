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男持槍掃射派出所…警匪駁火再槍擊員警 一審遭判18年

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園44歲嫌犯楊景隆今年3月23日深夜，持槍朝桃園警分局景福派出所連轟多槍，與警方當街駁火99槍，還朝一名員警開槍擊中左肩，遭檢方依殺人未遂、槍砲等罪起訴並羈押。桃園地院今判決，楊男犯非法持有非制式衝鋒槍、手槍罪，及殺人未遂罪、持非制式衝鋒槍於公共場所開槍射擊罪，應執行有期徒刑18年4月，併科罰金25萬元。

楊景隆因不滿被警方查緝槍砲案件，今年3月23日深夜近11點持改造槍到桃園市桃園區景福派出所朝門口射擊8槍，警方立即展開追捕，一路追到力行路及永安路口，過程中22歲蔡姓員警下車跑到楊車窗旁喝令下車，楊卻直接從車內朝蔡警開槍，蔡警左肩遭擊中倒地，隨即楊又逃往永安路及富國路口，與大批警力發生衝撞，直到被警車夾擊後逮捕，全程警匪互轟99槍。

檢方訊後認為楊景隆持有火力強大槍枝，僅因不滿員警執法即在公共場所恣意開槍，不顧他人生命安危，漠視公權力，嚴重危害社會治安，應受重懲，依殺人未遂、槍砲等罪起訴，並以他犯後態度不佳、危害社會治安甚鉅，建請法院量刑18年。

桃園地院8月時首度開庭，楊景隆否認犯罪，指出槍枝是從玩具店購買，而玩具店是和廠商批發買進，廠商則是向海外報關進口，堅稱自己沒有改造，買了槍之後「都沒有動它」，購買時店家也說是合法，「不知道為何鑑定後變不合格」，認為是進口時動能就已超標，「那我也洗不清」。

桃園地院今判決，指出楊景隆坦承持槍及射擊等犯行，但否認有殺人犯意，辯稱開槍動機只是要將警察趕走，射擊時並未瞄準他人。法院依據證人即受槍擊員警證詞，並對照現場錄影畫面，被告持具有強大殺傷力衝鋒槍自座車內朝員警蔡淳宇近距離射擊，可預見該員警可能因傷及體內臟器造成大量失血而死，仍執意為之，可認有殺人之不確定故意。

審酌被告楊景隆長期持有槍彈，又至景福所開槍射擊挑釁，造成警察機關設施毀損，再於員警追緝過程中，持衝鋒槍朝員警射擊，犯罪所生危害甚鉅，依犯非法持有非制式衝鋒槍、手槍罪，處有期徒刑7年，併科罰金20萬元；又犯持非制式衝鋒槍於公共場所開槍射擊罪，處有期徒刑8年4月，併科罰金10萬元；又犯殺人未遂罪，處有期徒刑7年。應執行有期徒刑18年4月，併科罰金25萬元。

桃園市桃園警分局景福派出所今年3月23日深夜遭嫌犯楊景隆開槍掃射，楊開車逃逸與警方駁火被捕，警員蔡淳宇圍捕時左肩中彈倒地開槍還擊。圖／翻攝自臉書「NPA署長室」
桃園市桃園警分局景福派出所今年3月23日深夜遭嫌犯楊景隆開槍掃射，楊開車逃逸與警方駁火被捕，警員蔡淳宇圍捕時左肩中彈倒地開槍還擊。圖／翻攝自臉書「NPA署長室」
44歲楊景隆今年3月23日深夜持槍到桃園警分局景福派出所射擊，桃園地院今依殺人未遂、持非制式衝鋒槍於公共場所開槍射擊罪等多項罪名，判處應執行有期徒刑18年4月，併科罰金25萬元。記者周嘉茹／攝影
44歲楊景隆今年3月23日深夜持槍到桃園警分局景福派出所射擊，桃園地院今依殺人未遂、持非制式衝鋒槍於公共場所開槍射擊罪等多項罪名，判處應執行有期徒刑18年4月，併科罰金25萬元。記者周嘉茹／攝影

桃園地院 槍枝 殺人未遂 警察

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