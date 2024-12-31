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台中大學生撞女騎士未下車 直接倒車輾死今判緩刑免關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市郭姓大學生平常打零工支付學費、生活所需，去年5月間，郭開車行經潭子區時，撞上騎機車的洪姓女子，郭未下車察看，直接倒車，導致廂型車右前輪輾過洪女，洪女送醫不治，家屬提告殺人，但檢方認為，郭與洪女互不相識，以過失致死罪起訴，二審今宣判，判刑1年2月，緩刑3年，緩刑期間接受20小時法治教育。

判決指出，郭姓男子（21歲）是大學生，去年5月24日晚間6時許，駕駛廂型車沿潭子區中山路，往北屯方向行駛，行至中山路與潭興路3段交岔路口時，突然右轉要進加油站，當時同行向的洪姓女子騎機車反應不及，兩車發生碰撞，洪女被壓在廂型車右前車輪底下。

郭男在發生碰撞後，沒有下車，反與發現車禍的民眾交談後，即逕自倒車，導致洪女又被右前輪輾過，洪女送醫後，因腹內大量出血、雙側肺部嚴重挫傷、低血容性休克併多重器官衰竭等傷勢，經送醫後仍不治身亡。

家屬認為，郭男在發生車禍之後，沒有下車察看，反而又倒車輾過洪女，郭男可預見該行為可能造成洪女死亡的結果，涉犯不確定故意殺人罪，委由律師向台中地檢署提告。

檢察官認為，郭男與洪女互不認識，且郭也堅稱不知開車壓過洪女，認為事證不足以認定郭有殺人不確定故意，依過失致死罪起訴。

台中地院審酌，郭男在案發後留在現場，符合自首條件，依法可減刑，但郭男未與家屬達成和解，依過失致死罪，判刑1年2月。

全案上訴台中高分院後，今天審結，二審認為，郭男在案件審理期間，已與被害人家屬達成和解，因此給予緩刑3年，另外需接受20小時的法治教育，仍可上訴。

台中市郭姓大學生在去年5月間開車行經潭子區，撞上機車女騎士，郭未下車又倒車輾過女騎士，女子送醫不治，二審今判郭男緩刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市郭姓大學生在去年5月間開車行經潭子區，撞上機車女騎士，郭未下車又倒車輾過女騎士，女子送醫不治，二審今判郭男緩刑。記者陳宏睿／翻攝

提告 殺人 過失致死

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