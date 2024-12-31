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共諜一家遭重判！慫恿上尉、上士兒蒐軍機 退伍少校處12年徒刑
少校李海鵬退伍後從事旅遊業，經常赴陸，卻被控找同樣從軍的兒子李輿聖、李楚庠與前少校李文生蒐集機密資料，再交給中國大陸，台灣高等法院更一審依陸海空軍刑法重判12年徒刑。
李輿聖、李楚庠分別為上尉、上士，父子3人犯案時間長達5年。
年約七旬的李海鵬因工作而經常往大陸跑，在應酬場合結識對岸人士，卻被吸收為共諜，父子3人在法院審理時認罪。
高院前審依國家機密保護法「蒐集國家機密罪」判李海鵬4年徒刑；李輿聖、李楚庠依陸海空軍刑法「交付職務上持有、知悉的軍事機密罪」分別判2年2月、2年4月刑；共犯李文生判3年2月，前少校陳士通因提供職務上取得的軍方個資，被依違反個人資料保護法判6月得易科罰金之刑。
案經上訴，更一審今除加重改判李海鵬12年徒刑外，李文生也重判15年徒刑，李楚庠處10年6月、李輿聖處2年1月刑。
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