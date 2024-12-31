民進黨前青年部主任涉霸凌遭性騷女黨工 以勢欺人遭強制罪起訴

時任民進黨青年部主任蔡沐霖去年遭控隱匿性騷擾案，台北地檢署調查蔡沐霖涉利用職場上權勢地位，以「你給人家燒到龜覽趴火」怪罪女黨工，又藉故在會議上飆罵三字經，調她擔任外賓接待或向性騷擾黨工陳右豪道歉。檢方認為蔡沐霖行為涉犯妨害自由強制罪，今偵結起訴；陳右豪涉性騷部分女黨工未提出刑事告訴。

起訴指出，蔡沐霖2020年5月起就任民進黨青年部主任，延攬他參選新北市立委時的競辦助理陳右豪進入青年部擔任資深專員，此案被害人女黨工為青年部專員，陳右豪和女黨工共識期間，頻繁對女黨工有不當肢體接觸或過度親暱行為，此部分女黨工未提告。

檢方調查，女黨工在民進黨中央黨部向蔡沐霖反應疑似遭陳右豪性騷擾希望蔡適當處置，蔡卻未依「性別工作平等法」、黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法等規定，提供女黨工應有的保護及協助，涉強制利用上司下屬關係、職場上權勢地位，怪罪女黨工「你給人家燒到龜覽趴火」、「雄性動物追求異性，總會被傷自尊」。

檢方查出，蔡沐霖涉又藉故在會議上飆罵女黨工三字經，並要求不擅長英語、日語或其他外語的女黨工調往國際部承辦外賓招待工作，或選擇資遣、或向陳右豪道歉，持續性對女黨工施加羞辱、威脅、孤立等手段，以強暴脅迫方式妨害女黨工意思決定自由，女黨工為保住原工作業務內容，僅得選擇向陳右豪道歉。

檢方指出，當時經陳右豪提議，2020年8月20日晚上女黨工在中華錢櫃向陳右豪道歉，行無義務之事，道歉後向蔡沐霖報告與陳右豪會面結果，女黨工對此不堪其苦，同年11月間離職，2023年6月2日在臉書揭露此事。陳右豪證稱，蔡要求女黨工與他「好好處理關係」，女黨工在錢櫃道歉。蔡沐霖到案後，雖先坦承在2020年下半年，讓女黨工感受或認為他要求須向陳右豪道歉，但又全盤否認強制犯行。

檢方批，蔡沐霖的目的顯然是為了消弭陳右豪與女黨工間的性騷擾事件，促使女黨工道歉後回報，形式上解決團隊內部衝突，蔡雖有權責得資遣、調動女黨工職位等選項外，提供「向陳右豪道歉」的選項，看似擴充女黨工自由給予選擇機會，但此案背景是接獲性騷擾申訴後，蔡沐霖言語騷擾、當眾飆罵等行為，創造高壓職場，如女黨工維持原本工作業務，只能任憑蔡沐霖喊價而給予貌似自由的選項，實際上女黨工屬於弱勢地位，難秉持自己的想法做決定，陷於不得不的處境，只能在蔡沐霖給予的選擇框架下做決定，陷入只能交易的不自由。