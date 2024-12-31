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日月光併矽品爆內線交易 營運長、秘書夫婦逆轉均判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

半導體封測廠大廠日月光2015、2016年間併購矽品公司，營運長吳田玉及秘書吳秋燕等人被控在消息公布前內線交易，1、2審均認證據不足判決無罪，經最高法院發回後，高等法院高雄分院更1審審理後大逆轉，今上午改判吳有期徒刑1年10月，其餘人則判2年至3年半不等徒刑，可上訴。

吳田玉為日月光公司營運長兼發言人，並為公司核心決策人員。2015年8月21日，日月光宣布以每股45元公開收購長期競爭對手矽品，並以每單位美國存託憑證（ADR）等值225元的美元現金作為對價，公開收購矽品公司流通在外美國存託憑證。

當時吳田玉早在訊息公布前，便知道日月光計畫收購矽品，便在消息公開前，將消息告知張姓女密友，由張女分別購入該2公司股票，涉嫌違反證券交易法。

吳田玉的秘書吳秋燕，因經手吳的電子郵件且安排吳田玉行程，得知併購計畫後，也與丈夫林威在消息公布前買進兩家公司股票。

高雄地院開庭調查後，認定4人罪證不足，檢方不服上訴，要求改判有罪，但高雄高分院發現上訴已逾期，判決駁回，高雄高分檢認為未逾期上訴，最高法院認為確有疑點未釐清，撤銷發回重審。

高雄高分院更1審今上午宣判，合議庭依據吳田玉等人知悉併購消息及併購公布時間推算，以日月光、矽品於2014、2015年兩次併購消息傳出前，分別購入股票牟利，張女不法所得約340萬餘元，秘書吳秋燕夫婦則為215萬餘元。

合議庭認定吳田玉、張姓女密友及吳秋燕夫婦等人已構成內線交易，吳田玉逆轉改判有期徒刑1年10月，其餘張女等3人分處有期徒刑2年至3年半不等徒刑，僅林威獲緩刑，可上訴。

日月光外觀。圖/聯合報系資料照片
日月光外觀。圖/聯合報系資料照片

內線交易 半導體 日月光 最高法院

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