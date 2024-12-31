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台中男到法院開庭帶手指虎 一進門被X光機發現下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中盧姓男子在蝦皮買了1支手指虎隨身攜帶，陪朋友到台中地方法院開庭時也不離身，結果一進門被要求隨身包包放X光機檢查被法警發線；法院審酌，盧男的手指虎送鑑定為管制刀械，其在公共場所對治安有潛在危險，依槍砲刀械條例判他2月，可上訴。

檢方查，盧男（49歲）之前上網在蝦皮向不詳店家以200元買了1支手指虎，7月5月下午4點多陪朋友到台中地方法院開庭應訊，他卻未經許可攜帶手指虎前往。

中院大門口的法警、保全要求盧男將隨身物透過X光機檢查時，當場看見他手提包內的1支手指虎，經打開確認為刀械，當場通報轄區警方到場處理，除將手指虎扣案，再將盧男移送隔壁的台中地檢偵辦。

檢方訊時，盧男坦承不諱，並有扣案物、X光機照片及現場人員證詞，檢方偵結依槍砲彈藥刀械管制條例管制將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院查，盧男持有的手指虎送鑑定其長約10.5公分，為金屬塊製成，其中有4孔以便手指套入使用，屬於槍砲彈藥刀械條例中的「管制刀械」。

法院考量，盧男在屬於公共場所的法院，任意攜帶管制刀械，對他人安全、社會治安造成潛在危險，考量他犯後坦承等一切情狀，依於公共場所攜帶刀械罪判他2月徒刑。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

朋友 槍砲彈藥 蝦皮

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