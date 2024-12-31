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逆轉確定！兆豐銀前老董蔡友才受邀飛沙巴打小白球 「了解客戶」無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

兆豐國際商銀前董事長蔡友才任職期間，與時任兆豐銀敦南分行經理陳世明接受客戶「TMT集團」招待，搭乘私人飛機前往馬來西亞哥打京那巴魯旅遊、打高爾夫球，雙雙被依銀行法收受不當利益罪起訴，台北地方法院判蔡、陳各6月徒刑，得易科罰金，犯罪所得1萬9千元、1萬5千元沒收。案經上訴，台灣高等法院今逆轉改判無罪確定。

台北地檢署起訴指出，台灣海路運輸集團（TMT）負責人蘇信吉為籌措向韓國定作購置大型新船舶所需的資金，2010年2月起，以集團旗下 「A Duckling Corporation」及 「C Whale Corporation」等境外公司名義向兆豐銀行貸款，有部分金額無須提供擔保，即獲准核貸。檢方偵查統計，TMT集團總計向兆豐銀貸款美金1億2240萬元，2012年底卻因業績下滑出現逾繳，至2013年6月，有9666萬美元認列為呆帳。

檢方調查，2011年10月8日兆豐銀放款期間，蔡友才明知蘇信吉是授信客戶，仍接受招待，以實地訪查TMT集團設於馬來西亞的特殊鑽油平台，利用勘察海上油礦開採計畫名目，帶著妻子、秘書、陳世明、陳的未成年姪女搭私人飛機前往沙巴，入住香格里拉莎利雅度假酒店（Shangri-La Rasa Ria, Kota Kinabalu）。蘇還被指帶著蔡友才等人前往酒店附屬的「達利灣」高爾夫球場球敘，隔日再搭乘私人飛機返台，花費全由蘇買單。

蔡友才辯稱是以公務考量為前提，兼為維護客戶關係，為深入了解客戶轉型計畫是否可行和潛在風險才前往。蔡說，從事金融業多年，跟客戶往來、建立關係，他始終告誡同仁要遵守禮貌周到、堅持原則，如果要度假，行程何需只有2天1夜如此緊湊？

「連同睡覺時間僅停留20小時！」蔡友才說如果是度假，怎會如此勞累不堪？要去離島度假，他也不會選擇如此落後低度開發的島嶼舟車勞頓，遠路去一個名不見經傳的球場。蔡說，如果不搭客戶的小飛機，如何選擇在周末出發，況且此行後也沒有再為TMT集團舉辦聯貸案。陳世明也說，犧牲自己假期是期待有新的商機，目的是維持客戶間關係及交流。

但檢方認為，蔡友才的妻子、陳世明的未成年姪女也同行前往，2人與貸款業務並無關聯，行程屬於蘇信吉提供的私人招待。

北院認為蘇信吉在2011年間以TMT集團向兆豐銀借款，TMT確實有向銀行借款的需求，蔡友才、陳世明違反銀行法銀行職員收受不當利益罪，不過蘇信吉是以「探勘海上石油開採」名義邀約，蔡、陳非純粹出於私欲出訪，量刑無需過苛。

案經上訴，高院審理後認為檢方證據不足，改判無罪，且無法再上訴。

兆豐國際商銀前董事長蔡友才被控違反銀行法收受不當利益罪，台灣高等法院金改判無罪確定。圖／聯合報系資料照
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客戶 蔡友才 關係 馬來西亞

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