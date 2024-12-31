「華爾街天后」沒證卻教人操盤美股 吸2007萬元判2年2月無法緩刑

號稱「華爾街天后」的陳莉婷未取得金融證照，卻開班授課操盤美股，違反期貨交易法非法經營期貨顧問事業罪，台灣高等法院更一審今判2年2月徒刑，無法緩刑。

本件一審時，台北地方法院認為陳莉婷賺了2千多萬元，依期貨交易法非法經營期貨顧問事業罪判她3年徒刑，併科罰金200萬元，沒收1877萬元。高院前審考量陳女認罪且賠償部分被害人417萬元，改處1年徒刑，緩刑4年，支付公庫150萬元；未扣案的1589萬犯罪所得沒收。

陳莉婷為達利國際顧問公司負責人，2016年1月間起，在達利公司舉辦課程，指導學員如何使用國外看盤軟體「Pro realtime」，再以電子郵件方式寄送商品特定時點適宜買賣的買賣轉折價位、未來趨勢研判功能的指標給學員，經營證券投資顧問及期貨顧問業務牟利。經計算，陳女共計收取2007萬3852元的報酬。

本案有卅餘名學員對陳莉婷提告，北院審理時，陳女一度認罪、想與部分學員調解，事後卻又跳票，2021年3月陳女開庭時又翻供、不認罪，還辯稱她的課程大部分只是介紹金融知識而已，不構成犯罪。

陳莉婷上訴，高院前審認為陳女對犯罪事實坦承不諱，她犯的是證券投資信託及顧問法第118條、第107條第1款「非法經營證券投資顧問業務罪」、期貨交易法第112條第5項第5款的「非法經營期貨顧問事業罪」。

高院審理時，陳莉婷雖爭執應沒收、追徵的金額，但已認罪，且與部分學員達成和解、賠償，量刑基礎與沒收已改變，因此撤銷改判。審酌陳女以開課、提供分析軟體等方式經營證券投資顧問業務及期貨顧問事業，學員人數眾多，犯罪損害不輕，二審時賠償了417萬8418元，高院前審認為她經過這次教訓後應知警惕，因此宣告緩刑。

檢察官不滿二審輕判，上訴最高法院。最高法院認為參加課程的學員眾多，陳莉婷向學員收取的報酬已超過2千萬元，卻僅賠償部分學員合計417萬餘元，未與其他學員（包括告發人）和解，加上她犯案期間長達數年，二審量刑且予緩刑是否合理、合乎國民法感情？三審認為判決有理由不備違誤，撤銷、發回更審。