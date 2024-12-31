快訊

3度拒絕傳喚！尹錫悅遭聲請逮捕令 南韓法院批准了

贈書活動也有詐騙！假十大書籍名單曝光 用FB、IG盜你個資

風波不斷的航空帝國：波音737-800的過往重大空難

涉貪下午宣判 林姿妙直球對決將到庭…判這些罪就停職

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣長林姿妙因違反貪汙治罪條例，遭檢方求處有期徒刑20年；在特殊洗錢罪部分，求處有期徒刑2年6個月。全案今天下午進入法院一審宣判，引發各界關切，林姿妙最後若因貪汙治罪條例收賄罪被判刑，必須停職；若是貪汙治罪條例財產來源不明罪被判刑，也必須停職。

宜蘭地方法院今天下午2時30分宣判，林姿妙親自到庭聆聽判決，選擇勇敢面對，許多政壇人士與縣民高度關心宣判結果，林姿妙在何種情況下會被停職？由副縣長代理職務。

宜蘭地院今年10月23日辯論終結，檢方針對林姿妙涉貪收賄求處20年重刑、褫奪公權5年；特殊洗錢罪求處有期徒刑2年6月、併科200萬元罰金，沒收不法所得。

依照《地方制度法》第78條第1項規定：「縣（市）長因涉嫌內亂、外患罪，或《貪汙治罪條例》、《組織犯罪防制條例》之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，應即停止職務。」

林姿妙被檢方依貪汙治罪條例違背職務行為收受不正利益罪、貪汙治罪條例財產來源不明罪、洗錢防制法特殊洗錢罪等罪名被起訴，她若因貪汙治罪條例收受不正利益收賄罪，或貪汙治罪條例財產來源不明罪在法院一審被判刑，兩者只要有一項，她就要依法停職；至於貪汙圖利罪，則是在二審判決有罪，才會被停職。

特殊洗錢罪屬於《洗錢防制法》規範範疇，不屬於《貪汙治罪條例》或《地方制度法》第78條明列的罪名，因此林姿妙若因特殊洗錢罪被判有期徒刑以上的刑度，不適用《地方制度法》第78條的停職之規定。

宜蘭縣長林姿妙涉貪案今天下午宣判，在兩種情況下被判有罪，依照《地方制度法》規定必須停職。圖／聯合報系資料照
宜蘭縣長林姿妙涉貪案今天下午宣判，在兩種情況下被判有罪，依照《地方制度法》規定必須停職。圖／聯合報系資料照

地方制度法 宜蘭 收賄 林姿妙 洗錢 貪汙

延伸閱讀

宣判前詳細了解案情 林姿妙驚訝「原來我是安捏被起訴」

謝長廷指柯收賄起訴證據薄弱 藍營對比林姿妙起訴根本「無中生有」

宜蘭縣長林姿妙第二任期 藍讚認真如第一任期、綠批無重要作為

就職六周年 林姿妙交通、民生多項亮點打造幸福宜蘭

相關新聞

涉貪下午宣判 林姿妙直球對決將到庭…判這些罪就停職

宜蘭縣長林姿妙因違反貪汙治罪條例，遭檢方求處有期徒刑20年；在特殊洗錢罪部分，求處有期徒刑2年6個月。全案今天下午進入法...

鄭文燦涉貪2度出庭 檢辯飄火藥味

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄五百萬元，昨二度出庭，仍否認犯罪，委任律師質疑起訴書多所臆測，檢方嚴重誤解都市...

「揚盛集團」涉非法洗錢2400億 北檢起訴虛擬貨幣女神

台北地檢署偵辦綽號「洗錢教父」的睿森銀樓負責人涂誠文洗錢案，查出涂誠文設立「揚盛集團」第方三支付公司，替明星三缺一、富遊...

宣判前詳細了解案情 林姿妙驚訝「原來我是安捏被起訴」

宜蘭縣長林姿妙涉貪案31日一審宣判，她在面對訊問或採訪時曾多次強調自己簡單做人、認真做事，一世人實在打拚；直到最近幾天律師...

學校午餐萊豬之爭 中市府部分勝訴

衛生福利部四年前修正動物用藥殘留標準，行政院前年指台中市政府所報修正學校午餐自治條例「不得檢出乙型受體素」等規定無效，中...

鄭文燦被控收賄500萬3爭點 雙方說法兜不攏

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄五百萬元，他出庭力辯無罪，和檢方起訴出現三個爭點，廖家父子緊咬把錢送進鄭文燦官邸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。