「揚盛集團」涉非法洗錢2400億 北檢起訴虛擬貨幣女神

台北地檢署偵辦綽號「洗錢教父」的睿森銀樓負責人涂誠文洗錢案，查出涂誠文設立「揚盛集團」第方三支付公司，替明星三缺一、富遊、大老爺等2百餘家線上遊戲或地下匯兌業者提供金流代收付的洗錢服務，洗錢金額高達2400億元，犯罪所得為33億元，檢方昨依組織、洗錢等罪起訴揚盛負責人李勁寬共27人，建請法院從重量刑；涂誠文偵查中潛逃遭通緝，暫未起訴。

同案起訴包括「畢竟交易所」營運長張于庭（號稱虛擬貨幣女神），執行長張瀚林（張于庭胞兄）、綽號「大哥劉」的畢竟大股東劉昱森、幽默公司負責人徐輊翔、財務副理林海崴、涂誠文旗下水房人員賴泓偉、現金運送人員鄧祐旻、綽號「奇異博士」的邱姓個人幣商等。

全案查扣幽默公司帳戶與名下不動產3億餘元，凍結揚盛與畢竟等公司帳戶資金近2億元。檢警在搜索睿森銀樓時，還查獲外觀貼有「內帳」的USB，但其實隨身碟是「USB炸彈」，是一種能導致電腦迴路損壞的裝置，若檢警插上電腦，公務機關電磁紀錄便會毀於一旦，所幸專案小組及時發現，沒有落入「查帳」陷阱。

起訴指出，揚盛第三方支付公司於2020至2023年間，提供明星三缺一、富遊、大老爺、任你搏、虎福臨門等網路博弈業者資金進出平台，從中抽取千分之4至7不等手續費牟利，手法是網路及地下匯兌業者將欲洗錢現金，帶往睿森銀樓、溫室咖啡（代號花園）或福里花園大廈（代號眷村）內的水房據點，進行入金交收，最後再以「白手協會」、「動保協會」、「健身協會」名義出金，製造金流斷點。

起訴指出，揚盛集團因每日有大量處理虛擬貨（USDT）幣需求，涂誠文因此找上劉昱森協助，輾轉結識張于庭，2021年間以畢竟公司成立「Bitgin交易所」，由劉昱森出資1800萬元擔任畢竟實際負責人，張于庭出任營運長、並引入張瀚林擔任執行長，薪水由涂誠文負責發放。

起訴指出，張于庭建立Telegram「USDT碰碰群組」進行虛擬貨幣交易聯繫，協助揚盛集團處理幣流，另申請「TMe8」錢包供揚盛集團使用，藉此形成洗錢循環，掩飾線上博弈或地下匯兌等不法金流與去向，涉及違反洗錢防制法。揚盛也是首家被數位部註銷登錄的第三方支付業者。

起訴書指出，幽默公司在2020至2023年間，以不實外銷遊戲點數卡名義，申請零稅率交易退稅，導致台北國稅局被詐領2億9700餘萬元營業稅，涉及違反稅捐稽徵法。