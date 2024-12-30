宣判前詳細了解案情 林姿妙驚訝「原來我是安捏被起訴」

宜蘭縣長林姿妙涉貪案明天一審宣判，她在面對訊問或採訪時曾多次強調自己簡單做人、認真做事，一世人實在打拚；直到最近幾天律師團與幕僚詳細對她說明起訴理由，才恍然驚訝「原來我是安捏被起訴」，這些被羅織勾串的起訴理由，她連想都沒想過。

林姿妙口才不好，不像很多政治人物辯才無礙，涉案至今，她重複強調自己從未做過違法的事，簡單做人、認真做事，一世人實在打拚、清清白白，而且也多次強調檢方一通不實的監聽電話，就把她與縣府官員起訴，感到很痛心。

林姿妙這兩天沒有公開行程，律師團隊專心為明天下午2點半的法院一審宣判做準備，最近也把詳細案情及檢察官的起訴理由，向林姿妙詳加分析說明，例如起訴書把風牛馬不相及的增值稅、修法與臨建延長串成犯罪事實，從時間序即明顯錯亂。

包括107年底競選總部臨時建築物延長使用時，如何能未卜先知，未來108年8至9月間，被告的縣商業會前理事陳正勳會陳情土增稅案？如何能預知有什麼利益可以交換？

律師說，98地號土地107年8月6日以地主陳月女名義聲請臨時建物，林姿妙做為競選總部使用到11月26日當選；107年12月12日縣府核准申請人第1次延長使用，當時林姿妙尚未就職；108年2月27日第二次申請延長，地主同意商借到108年11月24日。

以上的這些時點，陳正勳是否需補繳土地增值稅尚未發生，如何知道108年8至9月間陳正勳陳情時，有何利益可以交換？臨時建物後來做為韓國瑜選總統與呂國華選立委的聯合競選總部，租地10萬元、興建、延長拆除均為實際所有權人楊吉雄處理，與林姿妙、林羿伶不相關，縣長選完後她們為何要留競選總部？她們與韓國瑜、呂國華毫無交集甚至不支持，為何要利益2人？

被告陳正勳始終說明「1158地號土地是否要補繳增值稅與98地號土地提供做為競總，完全是兩回事」，而且依照之前相關臨時建築物的縣府裁量處理基準，類似的臨時建築不違反公共安全，以不拆為原則，使其盡量補正合法留存，與林姿妙有沒有當縣長裁量，根本無關。