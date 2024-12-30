聽新聞
0:00 / 0:00

宣判前詳細了解案情 林姿妙驚訝「原來我是安捏被起訴」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪案明天一審宣判，她在面對訊問或採訪時曾多次強調自己簡單做人、認真做事，一世人實在打拚；直到最近幾天律師團與幕僚詳細對她說明起訴理由，才恍然驚訝「原來我是安捏被起訴」，這些被羅織勾串的起訴理由，她連想都沒想過。

林姿妙口才不好，不像很多政治人物辯才無礙，涉案至今，她重複強調自己從未做過違法的事，簡單做人、認真做事，一世人實在打拚、清清白白，而且也多次強調檢方一通不實的監聽電話，就把她與縣府官員起訴，感到很痛心。

林姿妙這兩天沒有公開行程，律師團隊專心為明天下午2點半的法院一審宣判做準備，最近也把詳細案情及檢察官的起訴理由，向林姿妙詳加分析說明，例如起訴書把風牛馬不相及的增值稅、修法與臨建延長串成犯罪事實，從時間序即明顯錯亂。

包括107年底競選總部臨時建築物延長使用時，如何能未卜先知，未來108年8至9月間，被告的縣商業會前理事陳正勳會陳情土增稅案？如何能預知有什麼利益可以交換？

律師說，98地號土地107年8月6日以地主陳月女名義聲請臨時建物，林姿妙做為競選總部使用到11月26日當選；107年12月12日縣府核准申請人第1次延長使用，當時林姿妙尚未就職；108年2月27日第二次申請延長，地主同意商借到108年11月24日。

以上的這些時點，陳正勳是否需補繳土地增值稅尚未發生，如何知道108年8至9月間陳正勳陳情時，有何利益可以交換？臨時建物後來做為韓國瑜選總統與呂國華選立委的聯合競選總部，租地10萬元、興建、延長拆除均為實際所有權人楊吉雄處理，與林姿妙、林羿伶不相關，縣長選完後她們為何要留競選總部？她們與韓國瑜、呂國華毫無交集甚至不支持，為何要利益2人？

被告陳正勳始終說明「1158地號土地是否要補繳增值稅與98地號土地提供做為競總，完全是兩回事」，而且依照之前相關臨時建築物的縣府裁量處理基準，類似的臨時建築不違反公共安全，以不拆為原則，使其盡量補正合法留存，與林姿妙有沒有當縣長裁量，根本無關。

林姿妙聽了律師與幕僚團隊說明，恍然大悟，「原來我是安捏被起訴」，讓她感到驚訝，想都沒想過原來兩件不相關的事情是這樣勾串在一起，其實縣長選舉結束後她就沒再去過競總，前後都是楊吉雄在處理，這整個過程呂國華也很清楚。

宜蘭縣長林姿妙涉貪案明天宣判，她在面對訊問或採訪時多次重複強調自己簡單做人、認真做事，一世人實在打拚；直到最近幾天律師團與幕僚詳細對她說明檢方起訴理由，才恍然驚訝「原來我是安捏被起訴」，這些被羅織勾串的起訴理由，她連想都沒想過。本報資料照
宜蘭縣長林姿妙涉貪案明天宣判，她在面對訊問或採訪時多次重複強調自己簡單做人、認真做事，一世人實在打拚；直到最近幾天律師團與幕僚詳細對她說明檢方起訴理由，才恍然驚訝「原來我是安捏被起訴」，這些被羅織勾串的起訴理由，她連想都沒想過。本報資料照

律師 林姿妙 競選總部

延伸閱讀

謝長廷指柯收賄起訴證據薄弱 藍營對比林姿妙起訴根本「無中生有」

宜蘭縣長林姿妙第二任期 藍讚認真如第一任期、綠批無重要作為

就職六周年 林姿妙交通、民生多項亮點打造幸福宜蘭

林姿妙就職六周年 涉貪案下周二宣判...她吐露心情

相關新聞

宣判前詳細了解案情 林姿妙驚訝「原來我是安捏被起訴」

宜蘭縣長林姿妙涉貪案明天一審宣判，她在面對訊問或採訪時曾多次強調自己簡單做人、認真做事，一世人實在打拚；直到最近幾天律師...

台中市「萊克多巴胺零檢出」比中央還嚴 食安自治條例條文無效確定

衛生福利部2020年修正發布動物用藥殘留標準，翌年起施行，並函告各地方政府自治法規如與動物用藥殘留標準牴觸，應修正。行政...

中監前科員收10萬紅包 讓吳健保獄中違法接見53次、吃特別餐

台南縣前議長吳健保（已歿）4年前在台中監獄服刑，服刑期間為請託台中監獄高姓戒護科員（已退休）關照，在高姓科員兒子結婚時，...

「瘦肉精零檢出」遭駁回 中市府：深感遺憾

台中市府訂自治條例，規定學校午餐禁止萊豬，行政院前年六月指規定無效，市府提行政訴訟但一審敗訴...

國道收費員失業自救會提告行政院 法院審理和解了

國道收費員自救會認為行政院及勞動部在會商結論上簽名未兌現補貼，提告敗訴，自救會上訴，最高行政法院發回更審；台北高等行政法...

航港局技佐收賄款發照 中檢今起訴5人 247人買照緩起訴

航港局前技佐宋立恒涉在任職期間，收受代辦業者匯款，違法發照給民眾，檢方陸續偵結起訴，其中涉犯貪汙、偽造文書判刑確定部分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。