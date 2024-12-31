林姿妙涉貪案 今宣判

宜蘭縣長林姿妙涉貪案今天宣判。圖／聯合報系資料照片 宜蘭縣長林姿妙涉貪案今天宣判，據了解，林姿妙上午照常主持擴大縣務會議，下午會到庭聽判。國民黨縣議員林岳賢說，林姿妙案子根本就是無中生有、張冠李戴，人事時地物都不對；檢廉大規模選前搜索辦案、誇張求刑，很難不讓人聯想到有政治力介入。

林姿妙二○二二年選前不到一年遭檢廉搜索，檢方最後以貪汙治罪條例違背職務收取不正利益、財產來源不明、特殊洗錢及偽造文書等罪名，在同年八月林參選登記之前起訴她。

國民黨縣議員黃琤婷表示，若司法程序能排除任何政治力量介入，相信林一定可以獲得無罪判決；縣議會民進黨團總召陳文昌則說，有罪或無罪，趕快判一判，不要造成公務員寒蟬效應，影響工作士氣。

林岳賢說，林案是因一筆一一二萬元土地增值稅，與柯文哲案金額根本不能比，何況土增稅要不要收是公文二層決行，訊問過程查不出縣長有指示免課稅，也查不出有人收賄，檢方卻在法院辯論終結時，對林姿妙求刑廿年，實在很誇張。

林岳賢表示，檢方說縣商業會前理事長陳正勳為了土增稅一事請託，包括縣長林姿妙、前建設處長吳朝琴、陳正勳及劉石純等人開會討論，後來證實沒有這場討論；此外廉政署監聽譯文有誤，林姿妙曾打電話告訴官員某「理事長」拜託的事，如果沒困難就讓它過去，有困難再討論，通話中所指的是壯圍鄉農會理事長林听洲拜託穀倉的事，監聽譯文寫成涉案被告陳正勳。

林岳賢說，檢方想方設法勾串陳正勳與林姿妙在此案關係，無中生有，財稅局長也說縣長沒交代任何相關之事；檢方不正訊問取供，事後才在進入法院審理時歷經廿一次勘驗不正訊問、八次證人庭期，逐一還原事實。