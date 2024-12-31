學校午餐萊豬之爭 中市府部分勝訴

台中市訂定自治條例，規定校園午餐不得使用萊豬，最高行政法院經判決市府勝訴。圖為消費者在賣場選購豬肉。圖／聯合報系資料照片 衛生福利部四年前修正動物用藥殘留標準，行政院前年指台中市政府所報修正學校午餐自治條例「不得檢出乙型受體素」等規定無效，中市府提行政訴訟，一審敗訴，最高行政法院昨駁回上訴，但「不得使用肉品原料來源非國產之各式肉類加工品」部分改判中市府勝訴。

針對「瘦肉精零檢出」上訴遭駁回，台中市政府強調，捍衛市民健康與食品安全向來是市府的責任，對判決結果深感遺憾，會持續肉品源頭與市售端的稽查與抽驗。

衛福部二○二○年九月十七日發布動物用藥殘留標準，次年施行，教育部二○二一年十一月函轉台中市學校午餐自治條例第四條公布令及條文請行政院備查。

行政院認為該條例有關學校提供午餐，各類肉品及其產製品「不得檢出乙型受體素」、「亦不得使用肉品原料來源非國產之各式肉類加工品」規定無效。

中市府提訴願，被行政院以原處分非行政處分為由不受理，再提行政訴訟，台北高等行政法院認為，市府並非立法機關，未因函告無效而直接受侵害，判敗訴，中市府再上訴。

最高行政法院認為，條例中「不得檢出乙型受體素」部分，就肉品殘留萊克多巴胺的安全容許量，採取與中央法令不同而且更為嚴格的零檢出標準，牴觸食品安全衛生管理法、動物用藥殘留標準，此部分上訴駁回確定。

但現行學校午餐業務法源為學校衛生法，立法意旨明定學校供應膳食應優先採用中央農業主管機關認證的在地優良農產品，地方訂定自治條例要求學校提供午餐「不得使用肉品原料來源非國產之各式肉類加工品」合理，撤銷此部分的訴願決定及原處分。