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鄭文燦被控收賄500萬3爭點 雙方說法兜不攏

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦（中）涉華亞科技園區土地開發貪汙案，桃園地院昨天針對鄭收賄的部分進行第二次準備程序庭。記者周嘉茹／攝影
海基會前董事長鄭文燦（中）涉華亞科技園區土地開發貪汙案，桃園地院昨天針對鄭收賄的部分進行第二次準備程序庭。記者周嘉茹／攝影
海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄五百萬元，他出庭力辯無罪，和檢方起訴出現三個爭點，廖家父子緊咬把錢送進鄭文燦官邸，還比手勢告知，但鄭否認；另鄭文燦是否收受六百萬元政治獻金，雙方說法兜不攏，待釐清。

根據起訴書，台塑公司顧問廖俊松與其子廖力廷供稱，二○一七年九月十四日晚間十時兩人步入鄭文燦官邸，待鄭返回，三人在會客室簡短閒談，廖俊松當鄭面將裝有五百萬現金黑色手提袋，放在會客室茶桌下，以口型及手勢比「五」示意，做為協助土地變更對價，鄭以台語回覆「知、知、知」。

鄭文燦稱當晚只見廖俊松，沒看到廖力廷，廖自稱代表台塑，離開時未交付提袋，也沒比手勢，他是隔天在會客室桌角發現提袋，「沒打開看，但心裡有猜想」，請對方取回未果，轉而聯絡廖俊廷返還。

起訴指廖力廷受台塑前主管楊兆麟指示，二○一八年五月十一日到桃園市府，表示以六百萬政治獻金支持連任，鄭透露「廖俊松遭監聽」，廿一日晚間親自到廖力廷北市泉州街住處拿取六百萬元。但鄭文燦辯說當晚是趁到台北行程，到廖力廷泉州街住處返還廖俊松放在官邸的提袋。

起訴另指鄭文燦遭質疑「拿錢不辦事」，廖俊松要廖力廷找鄭探詢進度，廖力廷得知二○一八年八月十三日鄭文燦當晚行程去堵他，鄭得知有監聽，加上被追蹤進度，決議退款，邀廖力廷到官邸，拿出後背包、手提袋各裝有以橡皮筋綑綁的五百萬賄款、六百萬政治獻金現鈔退還，廖力廷次日轉交給廖俊松。

鄭文燦否認有收受六百萬元政治獻金，稱當晚不知廖力廷會去，也沒看到他，「就算他跟我回官邸，也不可能有一一○○萬給他」。

官邸 廖俊松 鄭文燦

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