聽新聞
0:00 / 0:00
鄭文燦被控收賄500萬3爭點 雙方說法兜不攏
海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄五百萬元，他出庭力辯無罪，和檢方起訴出現三個爭點，廖家父子緊咬把錢送進鄭文燦官邸，還比手勢告知，但鄭否認；另鄭文燦是否收受六百萬元政治獻金，雙方說法兜不攏，待釐清。
根據起訴書，台塑公司顧問廖俊松與其子廖力廷供稱，二○一七年九月十四日晚間十時兩人步入鄭文燦官邸，待鄭返回，三人在會客室簡短閒談，廖俊松當鄭面將裝有五百萬現金黑色手提袋，放在會客室茶桌下，以口型及手勢比「五」示意，做為協助土地變更對價，鄭以台語回覆「知、知、知」。
鄭文燦稱當晚只見廖俊松，沒看到廖力廷，廖自稱代表台塑，離開時未交付提袋，也沒比手勢，他是隔天在會客室桌角發現提袋，「沒打開看，但心裡有猜想」，請對方取回未果，轉而聯絡廖俊廷返還。
起訴指廖力廷受台塑前主管楊兆麟指示，二○一八年五月十一日到桃園市府，表示以六百萬政治獻金支持連任，鄭透露「廖俊松遭監聽」，廿一日晚間親自到廖力廷北市泉州街住處拿取六百萬元。但鄭文燦辯說當晚是趁到台北行程，到廖力廷泉州街住處返還廖俊松放在官邸的提袋。
起訴另指鄭文燦遭質疑「拿錢不辦事」，廖俊松要廖力廷找鄭探詢進度，廖力廷得知二○一八年八月十三日鄭文燦當晚行程去堵他，鄭得知有監聽，加上被追蹤進度，決議退款，邀廖力廷到官邸，拿出後背包、手提袋各裝有以橡皮筋綑綁的五百萬賄款、六百萬政治獻金現鈔退還，廖力廷次日轉交給廖俊松。
鄭文燦否認有收受六百萬元政治獻金，稱當晚不知廖力廷會去，也沒看到他，「就算他跟我回官邸，也不可能有一一○○萬給他」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言