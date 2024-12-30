禁萊豬入校園逆轉勝！中市府：捍衛學童食安絕不妥協

台中市府訂自治條例，規定學校午餐禁止萊豬，行政院前年六月指規定規定無效，市府提行政訴訟但一審敗訴；最高行政法院今改判勝訴。市府回應：捍衛學童食安絕不妥協。

台中市政府表示，這項判決是對市府堅持守護食安的肯定，也彰顯地方自治精神，將持續加強稽查，捍衛學童健康權益，絕不妥協。

中央宣布2021年起開放美國萊豬進口國內，台中市要求全市學校修改午餐契約，明定學童的營養午餐只能使用國產在地生鮮肉品及其相關產製品，不得使用進口肉品，且只要查出使用，一次記罰20點並立即終止契約、公布業者名單，是全國最嚴格的學校午餐契約罰則。

2021年市府同步修正台中市學校午餐自治條例，禁止萊豬進校園，遭行政院函告無效，市府力爭結果，最高行政法院今日判決逆轉勝。

市府法制局表示，經最高行政法院判決撤銷行政院函告無效的處分，確認市府在學生午餐食材選擇方面具「地方自治」權責，感謝法院判決。市府收到判決後，進一步研擬及確認台中市學生午餐的政策規劃及法令制定。

法制局指出，此判決對未來禁絕萊豬進學校具指標的意義；另賦與市府未來執行稽查措施的法令依據，市府會基於地方自治的職能，持續維護市民的食安權益。

食安處表示，為維護市民食安，市府持續查驗市售肉品，今年共查驗1萬3948件、動員8002人次，其中31件牛肉檢出微量萊劑，符合中央規定。

教育局強調，未來持續落實學校午餐肉品查驗及三級訪廠工作，絕不讓含有瘦肉精的肉品進入校園。