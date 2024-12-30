台中市「萊克多巴胺零檢出」比中央還嚴 食安自治條例條文無效確定

衛生福利部2020年修正發布動物用藥殘留標準，翌年起施行，並函告各地方政府自治法規如與動物用藥殘留標準牴觸，應修正。行政院發現台中市食品安全衛生管理自治條例牴觸中央法規，告知條例自2021年起無效；中市府提訴願未獲受理，改提行政訴訟。台北高等行政法院更一審判台中市政府敗訴，最高行政法院今駁回上訴確定。

行政院檢視台中市食安自治條例第6條之1及第13條之1規定，認為牴觸中央法規，2020年12月31日以原處分函告條例條文自2021年1月1日起應無效。

台中市政府不服，提訴願，但不獲受理，改提行政訴訟，但北高行更一審駁回。中市府上訴，最高行政法院12月10日辯論終結。

最高行政法院認為，進口肉品及產製品殘留乙型受體素的安全容許量標準，屬中央立法事項，地方不得另訂牴觸中央法定標準的自治法規，行政院就台中市議會所通過的食安自治條例函告無效，未逾越憲法賦予中央監督地方自治的權限範圍，合憲，且經憲法法庭2022年憲判字第6號判決闡釋。

台中市食安自治條例修正案就肉品殘留萊克多巴胺的安全容許量，採取與中央法令不同且更為嚴格的「零檢出標準」，牴觸食品安全衛生管理法第15條第4項、動物用藥殘留標準第3條規定，行政院就台中市食安自治條例函告無效，處分無違誤。