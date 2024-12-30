快訊

濟州航空釀179死…引搭機恐慌！ 全球最安全航空名單曝「台灣1家上榜」

獨／年底停售潮持續 這家公司明年1月1日起下架10張利變保單

長者免繳健保費明修法闖關 衛福部揭「健保破產」時間

台中市「萊克多巴胺零檢出」比中央還嚴 食安自治條例條文無效確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

衛生福利部2020年修正發布動物用藥殘留標準，翌年起施行，並函告各地方政府自治法規如與動物用藥殘留標準牴觸，應修正。行政院發現台中市食品安全衛生管理自治條例牴觸中央法規，告知條例自2021年起無效；中市府提訴願未獲受理，改提行政訴訟。台北高等行政法院更一審判台中市政府敗訴，最高行政法院今駁回上訴確定。

行政院檢視台中市食安自治條例第6條之1及第13條之1規定，認為牴觸中央法規，2020年12月31日以原處分函告條例條文自2021年1月1日起應無效。

台中市政府不服，提訴願，但不獲受理，改提行政訴訟，但北高行更一審駁回。中市府上訴，最高行政法院12月10日辯論終結。

最高行政法院認為，進口肉品及產製品殘留乙型受體素的安全容許量標準，屬中央立法事項，地方不得另訂牴觸中央法定標準的自治法規，行政院就台中市議會所通過的食安自治條例函告無效，未逾越憲法賦予中央監督地方自治的權限範圍，合憲，且經憲法法庭2022年憲判字第6號判決闡釋。

台中市食安自治條例修正案就肉品殘留萊克多巴胺的安全容許量，採取與中央法令不同且更為嚴格的「零檢出標準」，牴觸食品安全衛生管理法第15條第4項、動物用藥殘留標準第3條規定，行政院就台中市食安自治條例函告無效，處分無違誤。

北高行更一審沒有讓台中市政府補正當事人適格的機會，直接認以台中市政府名義提起本件撤銷訴訟屬當事人不適格，而判中市府敗訴，最高行政法院認為並不恰當，且訴願決定不受理也不妥，但因為結論與最高行一樣，最高行因此維持，中市府敗訴確定。

最高行政法院認為台中市食品安全衛生管理自治條例修正案就肉品殘留萊克多巴胺的安全容許量，採取與中央法令不同且更為嚴格的零檢出標準，牴觸食品安全衛生管理法第15條第4項、動物用藥殘留標準第3條，判台中市政府敗訴確定。圖／聯合報系資料照
最高行政法院認為台中市食品安全衛生管理自治條例修正案就肉品殘留萊克多巴胺的安全容許量，採取與中央法令不同且更為嚴格的零檢出標準，牴觸食品安全衛生管理法第15條第4項、動物用藥殘留標準第3條，判台中市政府敗訴確定。圖／聯合報系資料照

台中市 行政院 食安

延伸閱讀

國道收費員失業自救會提告行政院 法院審理和解了

學校午餐「肉品原料國產」台中市府逆轉勝 最高行審判長是王碧芳

影／財劃法效應…南投綠營開第一槍：縣有地標售金回饋公所

一條龍自產自銷 「小鮮肉」獲產銷履歷認證為食安把關

相關新聞

台中市「萊克多巴胺零檢出」比中央還嚴 食安自治條例條文無效確定

衛生福利部2020年修正發布動物用藥殘留標準，翌年起施行，並函告各地方政府自治法規如與動物用藥殘留標準牴觸，應修正。行政...

禁萊豬入校園逆轉勝！中市府：捍衛學童食安絕不妥協

台中市府訂自治條例，規定學校午餐禁止萊豬，行政院前年六月指規定規定無效，市府提行政訴訟但一審敗訴；最高行政法院今改判勝訴...

國道收費員失業自救會提告行政院 法院審理和解了

國道收費員自救會認為行政院及勞動部在會商結論上簽名未兌現補貼，提告敗訴，自救會上訴，最高行政法院發回更審；台北高等行政法...

航港局技佐收賄款發照 中檢今起訴5人 247人買照緩起訴

航港局前技佐宋立恒涉在任職期間，收受代辦業者匯款，違法發照給民眾，檢方陸續偵結起訴，其中涉犯貪汙、偽造文書判刑確定部分，...

學校午餐「肉品原料國產」台中市府逆轉勝 最高行審判長是王碧芳

衛生福利部2020年修正動物用藥殘留標準，翌年實施，行政院前年6月指台中市政府所報修正學校午餐自治條例「不得檢出乙型受體素」...

中監前科員收10萬紅包 讓吳健保獄中違法接見53次、吃特別餐

台南縣前議長吳健保（已歿）4年前在台中監獄服刑，服刑期間為請託台中監獄高姓戒護科員（已退休）關照，在高姓科員兒子結婚時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。