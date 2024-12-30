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台中男持刀劃傷高爾夫球友 殺人未遂一審判4年6月

中央社／ 台中30日電

林姓男子今年5月間在台中1家高爾夫練習場，持刀劃傷徐姓球友脖子造成氣管外露，經其他球友制止，警方獲報逮人，台中地院一審理後，依殺人未遂罪判4年6月徒刑，可上訴。

依據檢方起訴書指出，36歲林男與被害人59歲徐男皆為台中市北屯區1家高爾夫練習場會員，2人未有私交。林男今年5月8日晚間7時多，開車前往練習場，車上並攜有不鏽鋼料理刀與菜刀等物。

林男進到球場時，見徐男與其他球友在球場旁平台泡茶，林男突然持料理刀，走到徐男身後，以右手持刀劃傷徐男脖子造成氣管外露，徐男因遭受攻擊疼痛將林男推開。

在場其他球友見狀，拿辣椒水向林男噴灑，林男仍持刀向徐男刺去，幸在場其他球友丟茶壺與拿高爾夫球桿制止，林男雖持續拿刀攻擊，幸徐男奮力抵抗與其他球友制止，徐男有喉部破裂、手部刀傷等傷勢，經送醫後救回一命。

警方獲報到場後，在球場內廁所逮捕林男，檢方偵辦時，他否認有殺人犯意，並辯稱是徐男教唆他去殺自己，還說是跟徐男「在玩殺人遊戲」，檢方偵辦後依殺人未遂罪嫌將林男起訴。

全案經台中地院審理後，今天依殺人未遂罪判林男4年6月徒刑，扣案料理刀1把沒收，執刑期滿後令入醫療院所監護4年，全案可上訴。

殺人未遂 高爾夫

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